Bannon, 'Rusya soruşturması' kapsamında ifade vermeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten 3 kurmayının bir Rus avukat ile görüşmesi hakkında 'haince' ifadesini kullanan eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, ABD'de devam eden 'Rusya soruşturması' kapsamında büyük jüri önünde ifade vermeye çağrıldı.

JUST IN: Mueller subpoenas Bannon in Russia probe: report https://t.co/iXfnM0gTZK pic.twitter.com/DRMw2wyH9a — The Hill (@thehill) 16 January 2018

New York Times gazetesi, Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada Bannon'un ifade vermeye çağrılmasının bir müzakere taktiği olabileceği yorumunu yaptı. Bu yoruma göre Mueller, Bannon'u Washington'daki ofisinde daha az resmi bir ortamda sorgusunu vermeye ikna etmeyi amaçlıyor olabilir.

Ex-White House chief strategist Steve Bannon was subpoenaed by special counsel Robert Mueller last week, The New York Times reports https://t.co/TtYb3h6bz5 pic.twitter.com/pJKFMEAgvJ — CNN Breaking News (@cnnbrk) 16 January 2018

​Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Özel Yetkili Savcı tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

ABD'de 8 Kasım 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Son olarak Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, Rusya soruşturması kapsamında kendisini suçlayan Robert Mueller hakkında "yetki sınırlarını aştığı" iddiasıyla dava açmıştı.