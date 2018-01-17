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    Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'la görüşen Nazarbayev'den Rusya ve Çin vurgusu

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleriyle ilgili süreçte ABD kadar Çin ve Rusya'nın da önemli aktörler olduğunu kaydetti.

    Beyaz Saray'da baş başa görüşen iki lider, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

    KAZAKİSTAN'IN DESTEĞİ KRİTİK

    Kazakistan'ın ABD'nin en önemli müttefiklerinden ve ekonomik ortaklarından olduğunu dile getiren Trump, Güneydoğu Asya stratejilerinde Kazakistan'ın rolüne işaret etti.

    Rusya-Çin ilişkileri
    © Sputnik/
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    ABD'nin Afganistan'da terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Kazakistan'ın verdiği desteğin kritik olduğunu belirten Trump, bu desteğin devamını umduklarını ifade etti.

    AFGANİSTAN TEŞEKKÜRÜ

    Trump, "IŞİD ve Taliban'a karşı askeri birliklerimizin verdiği mücadeleye kritik lojistik destek sağlayan Kazakistan'ın bu desteğini sürdürmesinde Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kişisel teminatını takdirle karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması süreciyle ilgili diplomatik adımlarda Kazakistan'ın desteğini önemsediklerini kaydeden Trump, ABD ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin de giderek derinleştiğine işaret etti.

    AFGANİSTAN'A 75 MİLYON DOLAR DESTEK

    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono
    © REUTERS/ Ben Nelms
    Japonya tüm ülkeleri Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri koparmaya çağırdı
    Cumhurbaşkanı Nazarbayev de Afganistan'ın istikrarının bölgenin istikrarı açısından hayati öneme sahip olduğunu, bu ülkenin terör unsurlarından arındırılması noktasında Washington yönetimi ile yakın çalıştıklarını ve şimdiye kadar Afganistan'a 75 milyon dolar insani ve teknik destek sağladıklarını belirtti.

    'ORTAK ÇABAYLA ÇÖZÜLEBİLİR'

    Nazarbayev, bir zamanlar kendilerinin de nükleer silahlara sahip olduğunu, ancak bundan gönüllü olarak vazgeçtiklerini söyleyerek, "Sanıyorum Kazakistan nükleer silah peşinde olan diğer ülkelere bu konuda söz söyleme hakkına sahiptir. İran'a bu şekilde konuşuyoruz, Kuzey Kore ile bu şekilde konuşacağız. Kuzey Kore konusu ABD, Çin ve Rusya'nın ortak çabalarıyla çözülebilir" diye konuştu.

    'HER YERDEN GÖÇMEN GELMESİNİ İSTİYORUM'

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ KCNA
    Kuzey Kore: Bunlar hep Trump'ın delilik krizleri
    Öte yandan Trump, ikili görüşmeden hemen önce Nazarbayev ile Oval Ofis'te basın mensuplarına poz verirken "Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden göçmen isteyip istemediği" şeklindeki bir soruya, "Her yerden (göçmenlerin) gelmesini istiyorum" cevabını verdi.

    Beyaz Saray'da geçen haftaki bir toplantıda Trump'ın, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "B.k çukuru ülkelerden geliyorlar" dediği ileri sürülmüştü. Toplantıya katılan Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin Trump'ın bu sözleri söylediğini açıklarken, Beyaz Saray yetkilileri açıklamanın çarpıtıldığını savunmuştu.

    Etiketler:
    Donald Trump, Nursultan Nazarbayev, Afganistan, Kuzey Kore, Çin, Rusya, ABD, Kazakistan
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