Beyaz Saray doktoru Jackson: Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim

ABD Başkanı Trump'ın akıl ve fiziksel sağlık kontrolünün sonuçlarını Beyaz Saray doktoru Donanma Tuğamirali Ronny Jackson açıkladı. "Genel sağlığı harika. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim" diyen Jakson, Trump'ın bilişsel yetenek testinde de soruların tümünü doğru yanıtladığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığını kontrol eden Donanma Tuğamirali doktor Ronny Jackson, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında ABD Başkanı'nın görev yapmasını engelleyebilecek fiziksel ya da zihinsel bir rahatsızlığının bulunmadığını duyurdu.

McDonald's ürünlerine ve Diet Kola'ya olan zaafı bilinen ve golf oynasa da düzenli olarak egzersiz yapmayan Trump'ın fiziksel ve zihinsel sağlığı konusunda ABD ve dünya kamuoyunda son dönemde oldukça olumsuz yorumlar yapılıyordu.

Bu yorumlar Başkan'ın Beyaz Saray içindeki yaşantısına kapı aralayan ve 2017 sonunda piyasaya çıkan Michael Wolff imzalı 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitaptaki iddialar nedeniyle daha da artmıştı.

'TRUMP HARİKA GENLERE SAHİP'

Gazetecilerin sağlıksız beslenmesine rağmen 71 yaşındaki Trump'ın nasıl sağlıklı kalabildiği yönündeki sorularını yanıtlayan doktor Jackson "Buna genetik denir. Bazı insanlar harika genlere sahiptir. Başkan'a son 20 yılda eğer daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim. Ama sorunuzun yanıtı harika genlere sahip olduğu ve Tanrı'nın onu bu şekilde yarattığı" yanıtını verdi.

Dr. Jackson on how the president can eat McDonalds and drink Diet Cokes and still be healthy: "It's called genetics. I don't know. Some people have great genetics. I told the president if he had a healthier diet over the last 20 years he might live to be 200." pic.twitter.com/KjWZZTTMIR — CBS News (@CBSNews) January 16, 2018

​'PEK UYUMUYOR, SANIRIM BAŞARILI OLMASININ NEDENLERİNDEN BİRİ DE BU'

Sözlerini "Görev için uygun. Görev döneminin geriye kalan kısmında ve eğer seçilirse bir diğer dönem için de zinde olacağını sanıyorum" diye sürdüren Jackson, Trump'ın Twitter'da geç saatlerde paylaşım yaptığını bilenleri şaşırtmayacak bir açıklama da yaptı.

Dr. Jackson: "@POTUS is mentally very, very sharp, very intact…He's fit for duty. I think he will remain fit for duty for the remainder of this term, and even the remainder of another term if he's elected." pic.twitter.com/SyQCc8TXm3 — Fox News (@FoxNews) January 17, 2018

​Başkan'ın geceleri 4-5 saat uyuduğunu söyleyen Jackson "Pek uyumuyor. Zannederim ki tüm yaşamı boyunca bu şekildeydi. Bu sanırım onun başarılı olmasının nedenlerinden de biri" dedi.

Reporter: How much sleep does he get on average?



Dr. Jackson: He doesn't sleep much. This is just my guess based on being around him… But I would say 4 to 5 hours a night and I think he has probably been that way his whole life. https://t.co/bAHF1nKZ3A pic.twitter.com/10yAx8w9xk — CBS News (@CBSNews) January 16, 2018

​'KİLOSU 108 KG, BOYU 190 CM'

Her yıl yapılan sağlık kontrolü birçok doktorun katılımıyla cuma günü gerçekleşti ve yaklaşık 4 saat sürdü.

Kontrolün sonuçlarını basınla paylaşan Jackson Trump'ın kilosunun 108 kg, boyunun da 190.5 cm olduğunu açıkladı.

Trump'ın Vücut Kitle Endeksi'nin (VKİ) ise 29.9 olduğu belirtildi. Bu sonuç Trump'ı boyuna oranla fazla kilolu sınıfına soktu. 30 ve üstü VKİ değerleri kişinin obez olarak tanımlanmasına neden oluyor.

'BAŞKAN'IN GENEL SAĞLIĞI HARİKA'

© REUTERS/ Kevin Lamarque Akıl ve fiziksel sağlığının yerinde olmadığı eleştirileri sonrası Trump'a sağlık kontrolü

Tansiyonu 122'ye 74 olan Trump'ın toplam kolesterolü de tavsiye edilen değerlerin üzerinde, 223 olarak çıktı. Trump'ın kalbinde ise bir sorun tespit edilmedi.

Trump'ın 143 olan 'kötü kolesterolünü' 120 bandının altına çekmek için Başkan'ın şu anda kullandığı Crestor adlı lipit düşürücü ilacın dozunu arttırabileceğini söyleyen Jackson, Trump'ın düzenli olarak aspirin, multivitamin ve saç dökülmesini önleme amacıyla Propecia adlı ilacı kullandığını aktardı.

"Başkan'ın genel sağlığı harika" diyen Jackson "Sonuçlar çok iyi ancak kalp sağlığı daha öne çıkıyor. Ömrü boyunca tütün ve alkol kullanmamasından kaynaklanan kalp ve genel sağlık konusundaki faydalardan yararlanmayı sürdürüyor" dedi.

"The president's overall health is excellent" but White House doctor Dr Ronny Jackson says @realDonaldTrump would benefit from "a diet that is lower in fat." pic.twitter.com/ZHgTsUAiD2 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 16, 2018

​'BAŞKAN BİRKAÇ KİLO VERİRSE DAHA SAĞLIKLI OLACAĞINI KABUL ETTİ'

Ancak Jackson "Ancak şu an Trump'ın günlük olarak düzenli şekilde egzersiz programının olmadığını Ve bu konu üzerinde çalıştığımı söyleyebilirim. İyi olansa bunu kolayca hazırlayabileceğimiz" dedi.

Başkan için bir aerobik programı hazırlama konusunda First Lady Melania Trump ile birlikte çalışacağını söyleyen doktor Jackson "Başkan birkaç kilo verirse daha sağlıklı olacağını kabul etti. Şu anda Beyaz Saray'da şeflerin onun için hazırladığı yemekleri yiyor. Şefler onun için daha sağlıklı gıdalAr hazırlıyor ve bunları daha sağlıklı hale getirmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Dr. Jackson discusses weight loss plans for President Trump. Their goal is for @POTUS to lose 10-15 pounds over the course of the year. Dr. Jackson says President Trump is not enthusiastic about the prospect of exercising. #jr103 pic.twitter.com/MwBH9CcFRS — Samantha Woolf (@SamanthaMWoolf) January 16, 2018

​TRUMP, BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME TESTİNDEKİ TÜM SORULARA DOĞRU YANIT VERDİ

En çok merak edilen konulardan biri de Wolff'un kitabının ardından Trump'ın akıl sağlığı konusunda çıkan olumsuz yorumları baştan savmak için kendi isteğiyle yaptırdığı bilişsel değerlendirme testinin sonuçlarıydı.

Jackson, Trump'ın alzheimer ve bunama gibi hastalıkların tespitinde kullanılan 'Montreal Bilişsel Değerlendirme' (MoCa) testindeki 30 sorunun hepsine doğru yanıt verdiğini duyurdu.

Jakson "Zekası çok keskin. Benimle konuşurken çok açıktı ve kendisinini ikinci kez hiç ifade etmedi. Ne düşündüğünü açıkça söylüyor. Başkan'ın düşünce sürecinde herhangi bir sorun olduğuna inanmak için hiçbir bulguya rastlamadım" dedi.

If you want to do the same cognitive assessment that Trump took with Dr. Ronny Jackson, here it is.



This is The Montreal Cognitive Assessment (MoCA). pic.twitter.com/3JvxQNMSBv — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) January 16, 2018

​MOCA TESTİ NEDİR?

Lübnan-Kanada vatandaşı Ziad Nasreddin adlı nöroloğun 2005 yılında bulduğu MoCa testinde puanlamanın 30 üzerinden 26 ve üstü çıkması beyin fonksiyonlarının normal olduğu anlamına geliyor.

Dünyada pek çok dile çevrilen bu kolay testin farklı versiyonları da bulunuyor. Test bir sayfalık kısa sorulardan oluşan test hafızanın durumunu, konsantrasyonu, dil ve hesap yeteneğini ölçüyor.

Testte 'tren ile bisiklet arasındaki ortak noktayı bulmak' ile 'deve, su aygırı ve aslan gibi canlılardan oluşan üç hayvanı tanımlamak' gibi sorular sorular bulunuyor.

Yaklaşık 10 dakika süren test sırasında Trump'tan küp şeklinde bir şekil çizmesi, belirli bir zaman aralığını resmetmesi de soruldu.

Testte ayrıca çeşitli kelime verakamalrdan oluşan bir liste sunuluyor ve buradaki kelime ve rakamların hafızaya kaydedilerek tekrar edilmesi isteniyor.

Aynı zamanda teste katılan kişiden an itibariyle bulunduğu konumu, şehir ve saati söylemesi isteniyor.

President Donald Trump scored 30/30 on a cognitive test during his physical examination. Could you do the same? https://t.co/By5zu5AuRc — CNN International (@cnni) 17 Ocak 2018

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