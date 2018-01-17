ABD, Rus basınından sonra gözünü Çin medyasına dikti

ABD'de Russia Today'den (RT) sonra bazı senatörler Adalet Bakanlığı'ndan Xinhua ve CCTV'nin de aralarında bulunduğu Çin devlet basın kuruluşlarının 'yabancı ajan' (FARA) kanunu kapsamına alınması için inceleme yapılmasını istedi.

ABD'de Marco Rubio ve Patrick Leahy öncülüğündeki 7 senatör, Adalet Bakanlığı'ndan Çinli devlet basın kuruluşlarının da 'yabancı ajan' kanunu kapsamına alınıp alınmayacağı konusunu incelemesini talep etti.

Bakanlığa gönderilen 16 Ocak tarihli mektupta, Çinli basın kuruluşlarının yurtiçinde ve uluslararası anlamda propaganda amaçlı haberler yaptığı ileri sürüldü. Aralarında Xinhua, CCTV, China Daily'nin bulunduğu Çinli kuruluşlar ayrıca RT ve Sputnik'e benzetildi.

Russia Today (RT), ABD'de yabancı ajan kanunu kapsamına alınmış ve bu çerçevede RT'den gazetecilerin ABD Kongresi'ne girmesi yasaklanmıştı.