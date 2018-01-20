Kayıt
13:25 20 Ocak 2018
Ankara+ 6°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Kongresi

    ABD'de federal hükümet resmi olarak kapandı

    © AA/
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 50

    ABD'de federal hükümet, geçici bütçe tasarısının Senato'dan geçememesi nedeniyle Donald Trump'ın başkanlığının birinci yıl dönümünde resmi olarak kapandı. Bütçe krizi milyonlarca kamu çalışanının ücret almadan çalışmasına ya da zorunlu izne çıkarılmasına neden olacak.

    Trump
    © AFP 2018/ SAUL LOEB
    Trump'tan hükümetin 'kapanmaması' için son hamle
    ABD federal hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için  Trump'ın başkanlığının birinci yıl dönümünde resmi olarak kapandı.

    Birçok federal kurumun hizmetlerini, 20 Ocak 2018 itibariyle geçici olarak askıya almasına yol açan bütçe krizi, milyonlarca kamu çalışanının ücret almadan çalışmasına ya da zorunlu izne çıkarılmasına neden olacak.

    Hükümetin kapanması ile ulusal anıt ve parklar da ziyaretçilere kapatılacak. Krizin uzama süresine bağlı olarak gazilik ve emeklilik ödemelerinin ertelenmesi, ABD içinde vize ve pasaport işlemlerinin yapılamayacağı öngörülüyor.

    Hava trafik kontrolü ve gıda denetimleri gibi zorunlu kabul edilen çalışmalar devam edecek. Güvenlik güçleri, itfaiye, Ulusal Orman Hizmetleri Başkanlığı, sağlık, posta çalışanları işlerine devam edecek. Savunma Bakanlığı, askeri üniformalı personelin normal çalışmasının devam edeceğini bildirdi. Ancak sivil personelin birçoğundan evde kalmaları istenecek.

    ABD TARİHİNDE BİR İLK 

    ABD tarihinde ilk kez bir parti (Cumhuriyetçiler) hem Temsilciler Meclisi hem Senato hem de Beyaz Saray'da iktidarken hükümet kapandı.

    Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi Washington saatiyle 00.00'da doldu. Cumhuriyetçiler ile Demokratların dördüncü geçici bütçe tasarısını gece yarısından önce Kongre'den geçirememesi, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle geçici olarak 'kepenk kapanmasına' yol açtı.

    Söz konusu tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nden dün geçmesine karşın ABD Senatosu'nda gerekli 60 'Evet' oyuna ulaşamadı.

    ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ DACA PROGRAMI

    ABD Kongre Binası
    © REUTERS/ Joshua Roberts
    ABD'de federal hükümet bir kez daha 'kapanmanın' eşiğine geldi
    Demokratların bütçe tasarısına şiddetle karşı çıkmasında, ülkeye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen ve 'Hayalperestler' olarak anılan 800.000 civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programa yönelik anlaşmazlık önemli rol oynadı.

    Demokrat Kongre üyeleri, bütçe tasarısına destek vermek için hayatının büyük bölümünü ABD'de geçiren DACA göçmenleri için bir an önce çözüm getirilmesi şartını koştu.

    Cumhuriyetçiler, bu talebi DACA programı için mart ayına kadar zaman olduğunu savunarak reddederken, Demokratları kaçak göçmenleri, Amerikan ordusu, kamu çalışanları ve Amerikan halkının üzerinde tutmakla itham etti.

    Öte yandan, Demokrat senatörler, hem Kongre'yi hem Beyaz Saray'ı Cumhuriyetçilerin kontrol ettiğine vurgu yaparak, hükümetin kapanmasından partiler üstü önerileri desteklemeyen Cumhuriyetçilerin sorumlu olduğunu savunuyor.

    Trump, geçen yıl sonlandırdığı program kapsamındaki göçmenler için yasal bir düzenleme çıkarılması için Kongre'ye 5 Mart'a kadar süre tanımıştı.

    BEYAZ SARAY: DEMOKRATLAR SİYASETİ ULUSAL GÜVENLİĞİMİZE TERCİH ETTİ

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump'tan göçmenlere hakaret: Bu b.k çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?
    Federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kısmen ve geçici olarak kapanmasının ardından Beyaz Saray'dan Basın Sözcüsü Sarah Sanders adına yazılı bir açıklama yapıldı.

    Demokratların siyaseti ülke güvenliğine tercih ettiği iddia edilen açıklamada, hükümetin kapanmasından Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer sorumlu tutuldu.

    Açıklamada, Sanders'ın "Demokratlar meşru vatandaşlarımızı pervasız talepleri için rehine olarak kullanırken, kaçak göçmenlerin statüsünü müzakere etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada ayrıca Demokratlara hitaben "Bu davranış engelleyici kaybedenlere ait, kanun yapıcılara değil" dendi.

    SCHUMER: TRUMP PARTİSİNE BASKI YAPMADI

    Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer ise suçlamalara yanıt olarak ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede 'Meksika sınırına yapılacak duvarı da masaya koyduklarını' belirterek harcamalar ve göçmenlik konularında anlaşmaya yakın olduklarını ancak Trump'ın 'partisine Kongre'de bunu kabul  etmeler için baskı yapmadığını' söyledi.

    ETKİSİ HEMEN HİSSEDİLMEYECEK

    Hükümetin Kongre'nin bütçe tasarısı üzerinde anlaşamadığı için kısmen kapanmasının ilk günü hafta sonuna denk geldiği için etkisinin pazartesi gününe kadar hissedilmeyeceği belirtiliyor.

    Bununla birlikte, krizin maliyetinin kamu kurumları ne kadar uzun süre kapalı kalırsa, o kadar uzun olacağı vurgulanıyor.

    BİR ÖNCEKİ KAPANMA 24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

    New York'taki Trump Tower yakınlarında DACA'yı savunan eylemciler
    © AFP 2018/ Jewel SAMAD
    ABD'li yargıçtan Trump'ın DACA programını durdurma kararına engel
    Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplam 12 kez kapanmasına yol açtı.

    Kongre'nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800.000'İ aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

    Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.

    İlgili konular:

    Trump'tan 'göçmen reformu' konusunda yumuşama sinyali
    Trump, göçmenlik politikası konusunda yeni taleplerini Kongre'ye iletti
    Etiketler:
    DACA, Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti, Donald Trump, Sarah Sanders, Chuck Schumer, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'da Epifani bayramı
    Rusya'da Epifani bayramı
    Karikatür
    iPhone’lardaki batarya sorunu Apple’a ne kadara patlayacak?
    ALTIN KÜLÇELERİ
    Rusya'nın altın deposunun sırları

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam