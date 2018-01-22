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    Beyaz Saray Donald Trump

    Trump o sırada başka bir alemde...

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD'de Kongre'nin öngörülen tarih içerisinde bütçe tasarısını onaylayamaması sebebiyle federal hükümet yine 'kapalı'. Krizi çözemeyen Beyaz Saray'ın telesekreter mesajını değiştirmesi ve Trump'ı çalışırken gösteren fotoğraflar paylaşması sosyal medayada alay konusu oldu.

    ABD Kongresi
    © REUTERS/ Joshua Roberts
    ABD hükümeti haftaya kapalı başladı
    Federal hükümetin 'kapanması' bu kez Cumhuriyetçiler açısından büyük prestij kaybı oluşturuyor. Zira ABD tarihinde ilk kez hem Temsilciler Meclisi hem Senato hem de Beyaz Saray'da aynı parti hakimken hükümet 'kapanmış' oldu.

    'HEP DEMOKRATLAR YÜZÜNDEN'

    Başkan ve başkomutan sıfatıyla bu krizlerin de başçözücüsü olması beklenen Donald Trump, haftasonunda ortalıkta gözükmedi. Beyaz Saray, çareyi Trump'ı çalışırken gösteren fotoğraflar paylaşmakta ve telesekreter mesajını değiştirmekte aradı. ABD Başkanı'na yurttaşların sesli mesaj bırakması için özel bir hat var. 202-456-1111 numaralı bu hattı arayanlara şu sesli mesaj dinletiliyor:

    ​''Beyaz Saray'ı aradığınız için teşekkür ederiz. Maalesef bugün size yanıt veremiyoruz, çünkü Kongre'deki Demokratlar, askerlerimiz ve diğer ulusal güvenlik önceliklerimiz dahil hükümetin finanse edilmesini bununla ilgisiz, göçle ilgili bir anlaşmazlık yüzünden esir aldı. Bu engellemeden ötürü hükümet kapandı.''

    TRUMP NE YAPIYOR?

    Oysa Demokrat üyelerin toplam sayısı bu engellemeye yetmediğinden hükümetin kapanmasına bazı Cumhuriyetçi üyelerin verdiği destek neden oldu. Cumhuriyetçileri ikna etmesi gereken kişi olan Trump'ın ne yaptığıyla ilgili soru işaretlerini gidermek için Beyaz Saray bir dizi fotoğraf paylaştı.

    Fotoğraflarda başına golf şapkası geçirmiş Trump Oval Ofis'te telefonla müzakere yürütürken, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı sütunları arasında yürürken ve Beyaz Saray personeliyle sohbet ederken görülüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin de ''İşte Demokratlar siyasi oyunlar oynarken Trump Amerikan halkı için çalışıyor'' mesajıyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada alay konusu oldu.

    ​Twitter'da ekibinin Trump'ı numaradan çalışır gibi göstermeyi bile beceremediği, Trump'ın masasında kalem kağıt bile bulunmazken nasıl çalıştığı, Trump'ın olsa olsa elinde telefonla TV'de gördüğü bir ürünü sipariş ettiğine dair pek çok yorum yapıldı.

    ​UPDATE: This is now his Government Shutdown outfit. pic.twitter.com/ja9vbGSTrr

    ​MAAŞSIZ ZORUNLU İZİN

    ​Federal hükümetin kapanması, ulusal parklardan New York'ta bulunan Özgürlük Heykeli'ne ve müzelere kadar birçok turistik merkez ve kurumun kepenk indirmesi, yüz binlerce kamu çalışanının ücretsiz izne çıkarılması, onlar maaş alamazken yurttaşın da hizmet alamaması demek. Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 16 Şubat'a kadar finanse edilmesini öngören tasarıyı onaylamıştı. Yürürlüğe girmesi için Senato'da 60 oy alarak onaylanması gerekiyordu. Ancak 60 oya ulaşılamadı. Kısa sürede çözüm bulunmazsa daha pek çok devlet programı askıya alınacak.

    OBAMA DÖNEMİNDE 16 GÜN

    ABD'de en son 2013 yılında Barack Obama döneminde Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık yüzünden federal hükümet 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı.

    Etiketler:
    Donald Trump, Beyaz Saray
    Topluluk kurallarıTartışma
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