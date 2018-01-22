Trump o sırada başka bir alemde...

ABD'de Kongre'nin öngörülen tarih içerisinde bütçe tasarısını onaylayamaması sebebiyle federal hükümet yine 'kapalı'. Krizi çözemeyen Beyaz Saray'ın telesekreter mesajını değiştirmesi ve Trump'ı çalışırken gösteren fotoğraflar paylaşması sosyal medayada alay konusu oldu.

© REUTERS/ Joshua Roberts ABD hükümeti haftaya kapalı başladı

Federal hükümetin 'kapanması' bu kez Cumhuriyetçiler açısından büyük prestij kaybı oluşturuyor. Zira ABD tarihinde ilk kez hem Temsilciler Meclisi hem Senato hem de Beyaz Saray'da aynı parti hakimken hükümet 'kapanmış' oldu.

'HEP DEMOKRATLAR YÜZÜNDEN'

Başkan ve başkomutan sıfatıyla bu krizlerin de başçözücüsü olması beklenen Donald Trump, haftasonunda ortalıkta gözükmedi. Beyaz Saray, çareyi Trump'ı çalışırken gösteren fotoğraflar paylaşmakta ve telesekreter mesajını değiştirmekte aradı. ABD Başkanı'na yurttaşların sesli mesaj bırakması için özel bir hat var. 202-456-1111 numaralı bu hattı arayanlara şu sesli mesaj dinletiliyor:

If You Call The White House This Is What You Get………🤣🤣🤣I Love It!!😜#DemsAreEvil #DemsAreResponsibleForGovShutdownhttps://t.co/HnF3OCztNE — 🇺🇸 The Closer 🇮🇹 (@BethanyJuno) 21 Ocak 2018

​''Beyaz Saray'ı aradığınız için teşekkür ederiz. Maalesef bugün size yanıt veremiyoruz, çünkü Kongre'deki Demokratlar, askerlerimiz ve diğer ulusal güvenlik önceliklerimiz dahil hükümetin finanse edilmesini bununla ilgisiz, göçle ilgili bir anlaşmazlık yüzünden esir aldı. Bu engellemeden ötürü hükümet kapandı.''

TRUMP NE YAPIYOR?

Oysa Demokrat üyelerin toplam sayısı bu engellemeye yetmediğinden hükümetin kapanmasına bazı Cumhuriyetçi üyelerin verdiği destek neden oldu. Cumhuriyetçileri ikna etmesi gereken kişi olan Trump'ın ne yaptığıyla ilgili soru işaretlerini gidermek için Beyaz Saray bir dizi fotoğraf paylaştı.

White House releases hilarious photos to show Trump is “working” during shutdown. https://t.co/YD92RjdNUv pic.twitter.com/QD1Uc79ESR — Slate (@Slate) 21 Ocak 2018

Fotoğraflarda başına golf şapkası geçirmiş Trump Oval Ofis'te telefonla müzakere yürütürken, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı sütunları arasında yürürken ve Beyaz Saray personeliyle sohbet ederken görülüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin de ''İşte Demokratlar siyasi oyunlar oynarken Trump Amerikan halkı için çalışıyor'' mesajıyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada alay konusu oldu.

Literally just 19 jokes about the picture of Trump working at the White House during the shutdown https://t.co/hK6se5a4RL pic.twitter.com/2aSvt8FjeP — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 21 Ocak 2018

​Twitter'da ekibinin Trump'ı numaradan çalışır gibi göstermeyi bile beceremediği, Trump'ın masasında kalem kağıt bile bulunmazken nasıl çalıştığı, Trump'ın olsa olsa elinde telefonla TV'de gördüğü bir ürünü sipariş ettiğine dair pek çok yorum yapıldı.

An emerging trend is that Trump and his staff have no idea how to stage photos to make it seem like he’s actually working. pic.twitter.com/kFHKvWdKLf — Matt Fuller (@MEPFuller) 21 Ocak 2018

​UPDATE: This is now his Government Shutdown outfit. pic.twitter.com/ja9vbGSTrr

— Daniel Kibblesmith ⛄️⚔️🦖 (@kibblesmith) 21 Ocak 2018

“Hello? Yes, my Google has been down for over two hours.” pic.twitter.com/ksQY6Tw1H7 — Daniel Kibblesmith ⛄️⚔️🦖 (@kibblesmith) 21 Ocak 2018

I 100% believe @realDonaldTrump’s idea of a posed photo of himself “working” involves zero documents, staff, or even a fucking pen. pic.twitter.com/aHoXuL43Hi — Daniel Kibblesmith ⛄️⚔️🦖 (@kibblesmith) 21 Ocak 2018

​MAAŞSIZ ZORUNLU İZİN

​Federal hükümetin kapanması, ulusal parklardan New York'ta bulunan Özgürlük Heykeli'ne ve müzelere kadar birçok turistik merkez ve kurumun kepenk indirmesi, yüz binlerce kamu çalışanının ücretsiz izne çıkarılması, onlar maaş alamazken yurttaşın da hizmet alamaması demek. Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 16 Şubat'a kadar finanse edilmesini öngören tasarıyı onaylamıştı. Yürürlüğe girmesi için Senato'da 60 oy alarak onaylanması gerekiyordu. Ancak 60 oya ulaşılamadı. Kısa sürede çözüm bulunmazsa daha pek çok devlet programı askıya alınacak.

OBAMA DÖNEMİNDE 16 GÜN

ABD'de en son 2013 yılında Barack Obama döneminde Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık yüzünden federal hükümet 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı.