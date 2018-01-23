ABD'den 5 Ortadoğu ülkesine ilave kargo kontrolü

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır ve Ürdün merkezli 6 havayolunun ABD'ye taşıyacağı tüm kargoların 'önceden ilave güvenlik kontrollerine' tabi tutulması için talimat yayımlandı.

© Sputnik/ Dmitriy Petrochenko ABD'den Ortadoğu ve Afrika uçuşlarında elektronik cihaz yasağı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın terörle mücadele için havaalanlarında güvenlik önlemlerini artırma planı kapsamında, 5 ülkedeki 7 havaalanından kalkan 6 havayolunun taşıdığı tüm kargoların mevcut güvenlik kontrollerine ilave kontrollerden geçirilmesine karar verildi. Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), bu uygulamayı pazartesi gününden itibaren hayata geçirdi.

6 HAVAYOLU ETKİLENİYOR

Sözkonu 5 ülke Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır ve Ürdün. Sözkonusu 6 havayolu da Egypt Air, Royal Jordanian, Qatar, Saudia, Emirates ve Etihad. Listede şöyle yer aldılar: Kahire Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Egypt Air, Kraliçe Alia Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Royal Jordanian, Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı ve Kral Halid Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Saudia, Doha Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Qatar, Dubai Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Emirates ve Etihad.

© REUTERS/ Murad Sezer/Arşiv Türkiye'den ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz yasağı kalkıyor

Bu havaalanlarından kaynaklanan tüm kargoların, artık 'İleri Düzey Hava Kargo Taraması' (ACAS) adı verilen protokoller uyarınca taramadan geçirilmesi ve güvenli olduklarının garanti altına alınması gerekiyor. Kargolar, ACAS sisteminden geçtikten sonra yüklenip yola çıkma izni alabiliyor.

KARGO BİLGİLERİ ABD'YE BİLDİRİLİYOR

ACAS uyarınca kargo yola çıkmadan önce, ABD makamlarına talep ettikleri bilgiler gönderiliyor. Bu çerçevede kargonun kimden kime gittiği ve içeriği gibi birçok bilgi Amerikan makamlarına bildiriliyor.

© REUTERS/ Benoit Doppagne/Pool IŞİD'in hedef aldığı Zaventem Havaalanı'nda duygu dolu açılış

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) Müdürü David Pekoske, 5 Ortadoğu ülkesinden kargolara ilave tedbirleri ''Zaten güvenlik prosedürleri uygulanıyor, ancak 'güncel terör şüphesi' istihbaratı nedeniyle yeni tedbirler almak zorunda kaldık'' diye açıkladı.

TRUMP BAŞLATTI

20 Ocak 2017'de göreve başlayan Başkan Donald Trump, belli ülkelerden ABD'ye gelen yolcular ve kargo ürünleriyle ilgili daha önce de 'terör şüphesi' nedeniyle ilave tedbirler almıştı. 21 Mart 2017'de 8 ülkeden yapılan uçak seferlerinde kabinde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasına getirilen yasak, temmuz ayında kaldırılmıştı.