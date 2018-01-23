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    Egypt Air Mısır Havayolları Kahire Havaalanı

    ABD'den 5 Ortadoğu ülkesine ilave kargo kontrolü

    © AFP 2018/ KHALED DESOUKI
    ABD
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    Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır ve Ürdün merkezli 6 havayolunun ABD'ye taşıyacağı tüm kargoların 'önceden ilave güvenlik kontrollerine' tabi tutulması için talimat yayımlandı.

    Uçak - Havaalanı
    © Sputnik/ Dmitriy Petrochenko
    ABD'den Ortadoğu ve Afrika uçuşlarında elektronik cihaz yasağı
    ABD'de Başkan Donald Trump'ın terörle mücadele için havaalanlarında güvenlik önlemlerini artırma planı kapsamında, 5 ülkedeki 7 havaalanından kalkan 6 havayolunun taşıdığı tüm kargoların mevcut güvenlik kontrollerine ilave kontrollerden geçirilmesine karar verildi. Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), bu uygulamayı pazartesi gününden itibaren hayata geçirdi.

    6 HAVAYOLU ETKİLENİYOR

    Sözkonu 5 ülke Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır ve Ürdün. Sözkonusu 6 havayolu da Egypt Air, Royal Jordanian, Qatar, Saudia, Emirates ve Etihad. Listede şöyle yer aldılar: Kahire Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Egypt Air, Kraliçe Alia Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Royal Jordanian, Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı ve Kral Halid Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Saudia, Doha Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Qatar, Dubai Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Emirates ve Etihad.

    Atatürk Havalimanı / THY
    © REUTERS/ Murad Sezer/Arşiv
    Türkiye'den ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz yasağı kalkıyor
    ACAS'TAN GEÇİRİLİP YOLA ÇIKMA İZNİ

    Bu havaalanlarından kaynaklanan tüm kargoların, artık 'İleri Düzey Hava Kargo Taraması' (ACAS) adı verilen protokoller uyarınca taramadan geçirilmesi ve güvenli olduklarının garanti altına alınması gerekiyor. Kargolar, ACAS sisteminden geçtikten sonra yüklenip yola çıkma izni alabiliyor.

    KARGO BİLGİLERİ ABD'YE BİLDİRİLİYOR

    ACAS uyarınca kargo yola çıkmadan önce, ABD makamlarına talep ettikleri bilgiler gönderiliyor. Bu çerçevede kargonun kimden kime gittiği ve içeriği gibi birçok bilgi Amerikan makamlarına bildiriliyor.

    Zaventem Havaalanı'ndan ilk uçuş
    © REUTERS/ Benoit Doppagne/Pool
    IŞİD'in hedef aldığı Zaventem Havaalanı'nda duygu dolu açılış
    'GÜNCEL TERÖR ŞÜPHESİ İSTİHBARATI NEDENİYLE'

    ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) Müdürü David Pekoske, 5 Ortadoğu ülkesinden kargolara ilave tedbirleri ''Zaten güvenlik prosedürleri uygulanıyor, ancak 'güncel terör şüphesi' istihbaratı nedeniyle yeni tedbirler almak zorunda kaldık'' diye açıkladı. 

    TRUMP BAŞLATTI

    20 Ocak 2017'de göreve başlayan Başkan Donald Trump, belli ülkelerden ABD'ye gelen yolcular ve kargo ürünleriyle ilgili daha önce de 'terör şüphesi' nedeniyle ilave tedbirler almıştı. 21 Mart 2017'de 8 ülkeden yapılan uçak seferlerinde kabinde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasına getirilen yasak, temmuz ayında kaldırılmıştı.

     

    Etiketler:
    ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), ACAS, Etihad Havayolları, Emirates, Saudia Havayolları, Qatar Airways, Royal Jordanian, Egypt Air, David Pekoske, Donald Trump, Ürdün, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, ABD
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