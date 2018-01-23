CIA Direktörü Pompeo: Rus müdahalesi iddialarına ilişkin bir kanıt görmedim

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite ABD'li bakan Mnuchin: Rusya seçim sonucunu etkilemedi

CBS News'te Norah O'Donnell'in sorularını yanıtlayan Pompeo'ya Trump seçim ekibiyle Rus yetkililer arasında gizli anlaşma yapıldığına dair bir kanıt görüp görmediği soruldu.

Pompeo, "Ben seçim ekibinde değildim. Herhangi bir kanıt görmedim. Bir tek şunu söyleyebilirim: Bu yönetimin tüm düşmanlarımızla sağlam bir şekilde başa çıktığını gördüm. CIA olarak üzerimize düşeni yapıyoruz" yanıtını verdi.

ABD demokrasisinde Rus müdahalesi iddialarının ciddi biçimde ele alındığını da kaydeden Pompeo, "Keşke bu konu daha önce de ciddi biçimde ele alınsaydı" diye ekledi.

.@CIA Director Mike Pompeo on PDB: “It's absolutely important that we deliver information to the President in a way that in the time that can be allotted to this, that he can grasp the central information that we're trying to deliver to him.” Only on @CBSThisMorning pic.twitter.com/9XMRbnanL7 — Norah O'Donnell🇺🇸 (@NorahODonnell) January 22, 2018

​'2018 VE 2020'DE MÜDAHALE OLMAMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORUZ'

Pompeo, 2018 yılındaki ABD Kongresi ara seçimleri ile 2020 yılındaki başkanlık seçimlerine müdahalelerin önüne geçmek için yapılan çalışmalardan da bahsetti.

CIA Başkanı, "Bu çok önemli bir soru. Buna yanıt veremem ancak şunu söyleyebilirim: Sadece CIA değil, tüm ABD yönetimi, 2018, 2020, 2030 ve sonrasındaki seçimlerinde bunun önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor" diye konuştu.