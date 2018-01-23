CIA Direktörü Pompeo: Kuzey Kore birkaç ay içinde ABD'ye yönelik nükleer saldırı kabiliyetini kazanacak

CBS News televizyonuna demeç veren Pompeo'ya "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un ABD topraklarına nükleer saldırı kabiliyeti kazanmaya ne kadar yakın?" diye soruldu.

Pompeo bu soruya ""Birkaç ay içinde" yanıtını verdi.

"DAHA FAZLA RİSK ALARAK ÇALŞIYORUZ'

CBS News sunucusu Norah O'Donnell bunun üzerinde Pompeo'ya aylar önce de aynı sözleri kullandığını hatırlatınca CIA Direktörü, "Bu doğru. Umarım bir yıl sonra aynı şeyi yine söylerim" dedi.

ABD hükümetinin, Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik nükleer saldırı kabiliyeti kazanma süresini uzatmak için titizlikle çalıştığını da kaydeden Pompeo, "CIA'in bir yıl önce yapamadıklarını bugün yapıyoruz. Artık daha fazla risk alarak çalışıyoruz" dedi.