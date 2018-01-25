Trump Rusya soruşturmasında ilk kez ifade verebilir: Dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'e yeminli sorguda ifade verebileceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Mueller'le görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya karşılık "Dört gözle bekliyorum. Yeminli sorguda ifade veririm" ifadelerini kullandı.

'2 İLA 3 HAFTAYA GERÇEKLEŞECEK'

Trump, avukatlarının görüşmenin 2 ila 3 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söylediğini de aktardı.

Soruşturmada Trump'ın seçim ekibinin seçimleri lehine çevirmek için Rusya ile gizlice anlama yapıp yapmadığı ve Trump'ın soruşturmayı engellemeye çalışıp çalışmadığı inceleniyor.

ABD'deki istihbarat kurumları Moskova'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerini Trump lehine çevirmek için müdahale girişiminde bulunduğu sonucuna varmış ancak Rusya ve Trump iddiayı yalanlamıştı.

Trump daha önce Mueller ile görüşmesinin muhtemel olmadığını söylemişti.

'RUSLARLA HERHANGİ BİR ENGELLEME YOK'

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile herhangi bir gizli anlaşma yapmadığını da yineledi.

Trump "Ruslarla herhangi bir gizli anlaşma yok. Herhangi bir engelleme yok" ifadelerini kullandı.

Trump says he's "looking forward" to meeting Mueller's team in Russia probe https://t.co/F02rvQrANt pic.twitter.com/3hJ0CJ9h4p — POLITICO (@politico) January 25, 2018

​CNN: SORUŞTURMA COMEY VE FLYNN'E ODAKLI OLACAK

© AP Photo/ Evan Vucci ABD Adalet Bakanı Sessions, 2016 başlanlık seçimleri soruşturması kapsamında ifade verdi

Öte yandan, Mueller'in ofisinden bu ifadelere ilişkin henüz bir doğrulama gelmedi.

Ancak CNN'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Mueller'in, Trump'ın avukatlarına soruşturma ile ilgili bir dizi konu başlığı ilettiği belirtildi.

Habere göre, sorulacak sorular arasında Trump'ın eski FBI Direktörü James Comey'den, eski Beyaz saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlantısı olduğu suçlamalarına yönelik soruşturmanın düşürülmesini isteyip istemediği yer alıyor.

Soruşturmada genel anlamda Flynn ve Comey'nin görevden alınması konularına odaklanılacağı belirtiliyor.

JUST IN: Robert Mueller has indicated to Pres. Trump's lawyers that the special counsel’s office will seek answers directly from the president on circumstances around Flynn, Comey firings, @ABC confirms. — ABC News (@ABC) January 23, 2018

​'ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği' iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 2017'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.