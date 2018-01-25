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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump Rusya soruşturmasında ilk kez ifade verebilir: Dört gözle bekliyorum

    © REUTERS/ Yuri Gripas
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'e yeminli sorguda ifade verebileceğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump: Özel savcı Mueller’le görüşmem olasılık dışı
    Gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Mueller'le görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya karşılık "Dört gözle bekliyorum. Yeminli sorguda ifade veririm" ifadelerini kullandı.

    '2 İLA 3 HAFTAYA GERÇEKLEŞECEK'

    Trump, avukatlarının görüşmenin 2 ila 3 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söylediğini de aktardı.

    Soruşturmada Trump'ın seçim ekibinin seçimleri lehine çevirmek için Rusya ile gizlice anlama yapıp yapmadığı ve Trump'ın soruşturmayı engellemeye çalışıp çalışmadığı inceleniyor.

    ABD'deki istihbarat kurumları Moskova'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerini Trump lehine çevirmek için müdahale girişiminde bulunduğu sonucuna varmış ancak Rusya ve Trump iddiayı yalanlamıştı.

    Trump daha önce Mueller ile görüşmesinin muhtemel olmadığını söylemişti.

    'RUSLARLA HERHANGİ BİR ENGELLEME YOK'

    Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile herhangi bir gizli anlaşma yapmadığını da yineledi.

    Trump "Ruslarla herhangi bir gizli anlaşma yok. Herhangi bir engelleme yok" ifadelerini kullandı.

    CNN: SORUŞTURMA COMEY VE FLYNN'E ODAKLI OLACAK

    ABD Başkanı Donald Trump ve Adalet Bakanı Jeff Sessions
    © AP Photo/ Evan Vucci
    ABD Adalet Bakanı Sessions, 2016 başlanlık seçimleri soruşturması kapsamında ifade verdi
    Öte yandan, Mueller'in ofisinden bu ifadelere ilişkin henüz bir doğrulama gelmedi.

    Ancak CNN'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Mueller'in, Trump'ın avukatlarına soruşturma ile ilgili bir dizi konu başlığı ilettiği belirtildi.

    Habere göre, sorulacak sorular arasında Trump'ın eski FBI Direktörü James Comey'den, eski Beyaz saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlantısı olduğu suçlamalarına yönelik soruşturmanın düşürülmesini isteyip istemediği yer alıyor.

    Soruşturmada genel anlamda Flynn ve Comey'nin görevden alınması konularına odaklanılacağı belirtiliyor.

    ​'ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği' iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 2017'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

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    Etiketler:
    İfade, Robert Mueller, Donald Trump, ABD, Rusya
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