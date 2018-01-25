Tillerson'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Herhangi bir teklifte bulunmadık

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Davos'ta ''Türk dışişleri bakanına Suriye’de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama herhangi bir teklifte bulunmadık.''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa'daki kimyasal silah toplantısında görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın Suriye'de 30 kilometre derinliğinde güvenli hat oluşturulması önerisinde bulunduğu açıklamasının ardından bir açıklama da Tillerson'dan geldi. ABD Dışişleri Bakanı, Suriye konusunda bir teklifte bulunmadığını söyledi.

Tillerson'a, Davos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüşmesinden önce bir gazeteci "Türk dışişleri bakanına Suriye'de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi'' sorusunu yöneltti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama herhangi bir teklifte bulunmadık" dedi.

Dün Paris'te yaptıkları görüşmede, Tillerson'ın, Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli hat oluşturulması önerisinde bulunduğunu duyuran Çavuşoğlu, bugün de bu teklifle ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı, bu konuyu görüşmeden önce Ankara'yla Washington arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtip şunları söyledi: "Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde, bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım."