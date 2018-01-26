Kissinger, ABD’nin Ukrayna’yı NATO’ya dahil etme politikasını eleştirdi

ABD Senatosu'nun Savunma Komitesi oturumunda konuşan Kissinger, "Rusya için Ukrayna tarihsel olarak yaklaşık 400 yıl boyunca topraklarının bir parçasıydı. Popüler olmayan bir görüşü dile getireceğim, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmek akıllı bir iş değil ama Rusya'nın uydusu olmasına da izin vermek mümkün değil" diye açıkladı.

Eski bakan, en doğru seçeneğin, Ukrayna'nın askeri ve ekonomik anlamda bağımsız olması ve önceliklerle ilgili tüm sorunlarını bağımsız çözmesi olduğunu dile getirdi.

Kissinger ayrıca Rusya ve Çin'in aralıksız büyüyen savunma kapasitesine değindi.

Rusya ve Çin arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu belirten eski bakan, "Çin'in askeri ve ekonomik kapasitesinin büyüdüğü şüphe götürmez. Rusya da güçleniyor, bunu Kırım, Ukrayna ve Suriye'deki olaylardan görüyoruz. Bu da karşımıza ciddi bir soru çıkarıyor: Bu iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ne düzeyde?" dedi.