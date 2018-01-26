Trump Davos'ta ama 'Amerika tek başına'

Trump'ın başkanlığı altındaki ABD, Time dergisinin son sayısında 'tüm dünya ülkelerinden uzakta, tek başına kalmış' resmedildi.

TIME's new cover: How Donald Trump is trying to undo the world that America made https://t.co/qDIjuHPYvH pic.twitter.com/3uM2NHLcpm — TIME (@TIME) 25 Ocak 2018

​​ABD'nin önde gelen dergisi, Trump'ın başkan olarak göreve başlamasının ardından ABD'nin yalnızlaşmaya ve en önemli müttefiklerinden bile uzaklaşmaya başlamasını kapağına taşıdı. Time dergisi, ABD'yi tek başına kalmış, yalnız bir ülke olarak tasvir etti.

This weeks @TIME cover says it all. America alone. pic.twitter.com/iiHjOHwEUt — Tom Greeson (@tgreeson) 25 Ocak 2018

Time dergisi, Trump'ın göreve gelmesinden beri ABD'nin yakın ilişki içinde olduğu ülkelere karşı bile attığı yanlış adımlar yüzünden yalnızlaşması ve sadece bir yılda imajını kaybetmesi süreciyle ilgili bir dizi makaleye de yer verdi.

70 YILLIK HEGEMONYA BİTİYOR

Karl Vick'in 'Trump'ın Davos'a küreselleşmeye çakmaya gittiğine' dair makalesinde, 2. Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin dünyanın en güçlü ülkesi ve demokrasi için bir ilham kaynağı konumuna yükselmişken bugün basın özgürlüğü ve göçmenlik gibi konularda eleştirilen bir ülke haline geldiği vurgulandı.

AVRUPA BİLE HASIMLAŞTI © REUTERS/ Scott Morgan Trump, golf kulüplerinin duvarına sahte TIME kapağını çerçeveletip astı

ABD'nin, en önemli müttefikleri olan Avrupa ülkelerinde bile eleştirildiği, Trump'ın ABD'nin en önemli müttefiki İngiltere'ye girişinin engellenmesi için imza toplandığı belirtildi.

ÇİN'İN YÜKSELİŞİ 'LİBERAL DÜNYANIN SONU MU'

ABD'nin küresel prestijini kaybetmesi nedeniyle dünyanın yeni lider ülkeler aradığına, bu süreçte küreselleşmenin şampiyonu kesilen Çin'in ön plana çıktığına dikkat çekilen makalede, ancak meydanın Çin'e kalması halinde gelişmekte olan ülkelerin otoriterliğe evrileceğine ve liberal dünya düzeninin sona ereceğine dair yorumlar yapıldı.