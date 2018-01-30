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    Kremlin- Moskova

    Medvedev, Peskov ve Lavrov, ABD’nin 'Kremlin Raporu'nda

    © Sputnik/ Evgeny Biyatov
    ABD
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    ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu 'Kremlin Raporu' isimli bir liste yayınladı. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov listedeki isimler arasında yer aldı.

    ABD Hazine Bakanlığı gelecekte yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 etkili iş adamının bulunduğu 'Kremlin raporu' listesini yayınladı. Listede Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Başbakan Yardımcıları İgor Şuvalov, Vitaliy Mutko, Dmitriy Rogozin, Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak gibi üst düzey kabine üyelerine yer verildi.

    PUTİN’İN YARDIMCILARI DA LİSTEDE

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Peskov: ABD'nin 'Kremlin Raporu', devlet başkanlığı seçimlerini etkileme amacı taşıyor
    Listeye Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcıları Vladimir Surkov, Yuriy Uşakov, Vladimir Kojin, Andrey Fursenko gibi Rusya devlet başkanlığının üst düzey yetkilileri de dahil edildi. Bu isimler dışında listede 35 Kremlin yetkilisi daha gösterildi.

    Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Başkanı German Gref, Lukoil Başkan Yardımcısı Leonid Fedun’un yanı sıra Oleg Deripaska, Vladimir Bogdanov, Sergey İvanov ve Roman Abramoviç de listedeki iş adamlarından oldu.

    '1 MİLYAR DOLARI OLAN OLİGARKLAR'

    ABD Hazine Bakanlığı, bu isimlerin 1 milyar dolar değerinde mal varlığına sahip olduğunu da ileri sürdü. Açıklamada “Oligarkların listesi için, kamusal kaynaklara göre 1 milyar dolar veya daha fazla net varlığa sahip olduğu tahmin edilen kişiler sıralandı” ifadeleri kullanıldı.

    Listenin bir ‘yaptırım listesi’ olmadığı vurgulanan açıklamada, bu kişilere yönelik bir kısıtlamanın mevcut olmadığı ve benzer mal varlığına sahip başka isimlerin de dahil edilebileceği aktarıldı.

    'İLİŞKİLERİN KOPTUĞUNU GÖSTERİYOR'

    Konuyla ilgili açıklama yapan Rus Senatör Vladimir Cabarov, listenin iki ülke arasındaki ilişkilerin neredeyse koptuğu anlamına geldiğini söyledi. Cabarov "Ülkelerimiz arasında resmi olarak ilişkiler var. Ancak ülkenin yönetiminin neredeyse tamamını yaptırım listesine dahil etmek bu ilişkilerin otomatik olarak koptuğu anlamına geliyor" dedi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, listenin Rusya'da martta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye yönelik açık ve doğrudan bir girişim olduğunu söylemişti.

    ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya liderliğiyle yakın olduğuna inanılan bireylere karşı daha fazla cezai yaptırım uygulanması için zemin oluşturacağı düşünülüyor.

    Etiketler:
    Lukoil, Sberbank, Dmitriy Rogozin, Vladimir Kojin, Vladimir Surkov, Anton Vayno, Vladimir Cabarov, Vitaliy Mutko, Aleksandr Novak, Arkadiy Dvorkoviç, Sergey Şoygu, Dmitriy Peskov, Dmitriy Medvedev, Yuriy Uşakov, Vladimir Putin, ABD, Rusya
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