ABD'li uzman: Kremlin Raporu'ndaki isimler son anda değiştirildi

Atlantik Konseyi için bir makale kaleme alan Aslund, "Bu rapora 'Kremlin Raporu' adı verildi ve 29 Ocak gecesi yayınlanması planlanıyordu. Ancak son dakikada kimliği belli olmayan bir kişi, uzmanlar tarafından hazırlanan çalışmayı hiçe sayarak listeye Rusya devlet başkanlığı idaresinden ve Rus hükümetinden üst düzey yetkilileri ve Forbes listesinde yer alan 96 Rus milyarderin adlarını yazdı" ifadelerini kullandı.

Aslund, ABD'li üst düzey yetkilinin bu hamleyle hükümet uzmanlarıyla alay ettiğini ve ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarıyla dalga geçtiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu 'Kremlin Raporu' isimli bir liste yayınlamıştı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov listedeki isimler arasında yer almıştı.