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    Pentagon

    Pentagon’un sırlarına internetten ulaşmak artık çok kolay

    © AFP 2018/
    ABD
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    Amerikan ordusunun sırlarına ulaşmak için artık bir ajan ya da bilgisayar korsanı olmak gerekmiyor. Amerikan ordusunun diğer ülkelerin gizli servislerinden gizlediği askeri üsler, yeni silahlar ve askeri harekâtlar ile ilgili bilgilere artık geniş kitleler de rahatlıkla ulaşabiliyor.

    A sign warning of radioactive contamination
    © AP Photo/ Ted S. Warren
    ABD’nin gizli üssü böyle görüntülendi
    Sputnik, Amerika’nın hangi askeri sırlarına İnternet üzerinden ulaşılabildiğini araştırdı.

    Bu yakınlarda The Washington Post’un yayınladığı bir haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli tesisleri ile ilgili bilgilerin, fitness uygulamalarının spor aktivitelerinin takip edilmesini sağlayan Global Heat Maps adlı interaktif haritada görüntülendiğini yazdı.

    Habere göre Ortadoğu, Afrika ve Afganistan’daki çatışma bölgelerindeki fitness aktiviteleriyle Amerikan askeri üslerin ve tesislerin yerlerinin dünyaya açılmış olması, kamuda geniş yankı uyandırdı. Uygulamayı kullananların koşu güzergâhlarının Amerikan askeri üslerinin koordinatlarına denk geldiği anlaşıldı.

    Bu gelişme, geniş kitlelerin kullanımına açık internet uygulamalarının Amerikalı generalleri zor duruma sokan ilk olay değil.

    GOOGLE HARİTALARDA ASKERİ ÜSLERİN PANORAMİK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

    ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions
    © REUTERS/ Yuri Gripas
    ABD Adalet Bakanlığı'ndan 'gizli bilgilerin sızdırılmasına' tepki
    Geniş yankı uyandıran ilk skandal, 2008’de Google Haritalar uygulamasının ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Sam Houston askeri üssünün detaylı panoramik görüntülerini paylaşmasıyla patlak verdi. O zaman Pentagon, açıklanan bilgilerin potansiyel güvenlik tehdidi olduğu belirterek Google’a askeri üs ve tesislerde panoramik çekim yapmayı yasaklamıştı.

    Kamuya açık uydu haritaları da Pentagon’u oldukça rahatsız ediyor. Google’ın konuyla ilgili açıklamasında, askeri yetkililerin talebi üzerine haritalarda görüntülenen bazı tesisleri silik göstermek durumunda olduğunu belirtiyor. Her şeye rağmen bazı tesisler her zaman gizli kalmayabiliyor.

    HİPERSONİK UÇAĞI BLOGGERLAR TESPİT ETTİ

    İnternette yer alan gizli bilgilerin belki de en ilginç örneği olan ABD’nin Nevada eyaletindeki Yucca Lake Askeri Hava Üssü, 2011’de yine Google sayesinde ifşa edildi. Uzmanlara göre Nevada’daki üs, RQ-170 Sentinel adlı yeni insansız hava aracının (İHA) test edilmesi için kuruldu. Uydu üzerinden sızan en son bilgiyse geçtiğimiz ay yaşandı. Bloggerlar Lockheed Martin şirketine ait bir tesiste, SR- 72 adlı yeni hipersonik uçağının prototipi olduğu tahmin edilen bir uçağa rastladı.

    BİNG'İN RÖTUŞLADIĞI GÖRÜNTÜLER GOOGLE'DA YAYINLANDI

    Şirket yönetimleriyle Pentagon arasındaki mutabakat eksiğinden ötürü bazen Google’dan silinen görüntüler Microsoft’un sunduğu Bing Maps uygulamasından elde edilebiliyor, bazen de bunun tam tersi olabiliyor. ABD’nin Bing’in üzerini rötuşladığı Hollanda’daki Volkel Hava Üssü’nü Google, iyi bir çözünürlükte geniş kitlelere gösterdi. Etiketlemeler Apache helikopterlerinin vurulmasına sebep oldu.

    NATO’nun Hollanda’daki Volkel Hava Üssü’nün uydu görüntüleri. Google Maps (solda) görüntülerde değişiklik yapmadı, Bing Maps ise (sağda) rötuşladı
    Google
    NATO’nun Hollanda’daki Volkel Hava Üssü’nün uydu görüntüleri. Google Maps (solda) görüntülerde değişiklik yapmadı, Bing Maps ise (sağda) rötuşladı

    ASKERLERİN SELFİESİ NEDENİYLE 4 APACHE HELİKOPTER VURULDU

    Irak’ta 2007’de Amerikan Hava Kuvvetleri 1 günde 4 adet AH-64 Apache helikopterini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sırasında Amerikan askerlerinin olaydan 1 gün önce arka fonda helikopterlerinin bulunduğu selfie görüntülerini Facebook’ta paylaştıkları anlaşıldı. Penagon’dan yapılan açıklamada, militanların yayınlanan fotoğraflarla ilgili ayrıntılara ulaşarak GPS koordinatlarını tespit ettikleri ve helikopterleri vurdukları açıklandı. Bu olaydan sonra Pentagon, sosyal ağları kullanan askerlerin ve ailelerinin uyması gereken kuralların yer aldığı “6 Social Media Considerations for Deployed Soldiers and Their Families" adlı bir broşür yayınladı.

    ABD donanması bünyesinde Afganistan'da görev yapan bir kadın asker
    © AFP 2018/ ADEK BERRY
    ABD Donanmasında 'çıplak fotoğraf' skandalı
    KADIN ASKERLERE YÖNELİK SOSYAL AĞLARDAKİ 'KARALAMA' PAYLAŞIMLARI

    Bazı insan hakları savunucuları, Amerikan askeri yönetiminin askerlerin sosyal ağları kullanmalarını sadece güvenlik nedenleriyle kısıtlamadığını, askerlerin bazen sayfalarına, demokrasi savunucularının ahlaki görünümünü zedeleyen ve Pentagon'un imajını baltalayan görüntüleri koyabiliyor. Geçtiğimiz yılın şubat ayında Amerikan Deniz Piyadelerinin, Facebook’taki Marines United sayfasında kadın askerlerin mahrem fotoğraflarını yayınlamaları toplumda geniş yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine piyade birliklerinin komuta merkezi olayı soruşturma sözü verdi.

    İDEOLOJİK PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

    ​Bazen de askerler, sosyal ağlarda ideolojik nitelik taşıyan mesajları paylaşması nedeniyle soruşturma altına alınabiliyor. Geçtiğimiz eylülde New York’un kuzeyindeki Fort Drum askeri üssünde görev yapan 10’uncu Dağ Bölüğü’nden piyade subay Spenser Rapone hakkında, şapkasının içine ‘Komünizm kazanacak’ yazdığı ve üniformasının altına Arjantinli devrimci Che Guevara’nın fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtü giydiği için soruşturma açılmıştı.

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    Etiketler:
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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