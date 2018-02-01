CIA, Rus istihbaratıyla görüşmeleri sürdürme niyetinde

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, Rus mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürme niyetinde olduklarını ve bu konuda Kongre’den destek beklediklerini belirtti.

Pompeo, Demokrat Senatör Charles Schumer, "Hava güvenliği ve yabancı militanların Rusya ve ABD'ye dönmesini önleme gibi konularda işbirliğini sürdürüyoruz" dedi.

Görüşmeler sırasında, "Rus ve Amerikan çıkarlarının örtüştüğü çok karmaşık sorunların" ele alındığını belirten Pompeo, "Hiçbir taraf, istihbarat alanındaki işbirliği ve ülkelerimizin çıkarlarıyla ilgili endişelerini dile getirmekten çekinmiyor" dedi.

'AMERİKAN HALKINI KORUMAYA YÖNELİK'

Rusya ve ABD istihbaratları arasındaki işbirliğinin farklı idareler zamanında sürdürüldüğünü hatırlatan CIA Başkanı, "Eminim, CIA'in Amerikan halkını korumaya yönelik bu yöndeki faaliyetine desteğinizi vereceksiniz" dedi.

Pompeo ayrıca, CIA'nin yardımıyla geçen yıl St. Petersburg'da önlenen saldırının ABD vatandaşlarını da etkileme potansiyelini taşıdığını kaydetti.