Pentagon, nükleer silahları hangi şartlarda kullanabileceğini anlattı

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shenahan, nükleer silahları ancak “olağandışı şartlarda” kullanabileceklerini belirtti. Shenahan, buna ABD ve müttefiklerine yönelik nükleer olmayan saldırının da dahil olduğunu kaydetti.

Shenahan, "Nükleer doktrin, ABD'nin olağandışı şartlarda, ülkenin ve ayrıca müttefikler ile partnerlerin hayati önem taşıyan çıkarlarını koruma amacıyla nükleer silah kullanma konusunu değerlendirebileceğini kaydediyor" dedi.

Shenahan, "Doktrin, olağandışı şartların nükleer olmayan büyük stratejik saldırıları da kapsadığı yönündeki eski politikaya netlik kazandırıyor" diye ekledi.

Pentagon, bugün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni yayınladı. Doktrine göre ABD, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine alıyor.

‘RUSYA SÜPER GÜÇ OLMAYA ÇALIŞIYOR'

ABD Ulusal Nükleer Doktrininin metninde, Rusya'nın nükleer potansiyelini modernize etmesinin süper güç statüsüne ve silah yarışına geri dönme kararlılığını gösterdiği belirtildi.

© Sputnik/ Yevgeni Biyatov Rusya: Nükleer olmayan silahlarla dahi stratejik caydırıcılık sağlanacak

Bugün yayınlanan doktrinde, "Bugün Rusya nükleer silahını ve diğer stratejik sistemlerini modernize ediyor. Rusya'nın, nükleer potansiyeli genişleterek başarıya ulaşılmasını öngören askeri stratejiler kabul etmesiyle ilgili endişeler duyuluyor. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve müttefiklerimize yönelik nükleer tehditlerle birlikte bu olaylar, Moskova'nın büyük güçler mücadelesine geri dönme kararlılığını doğruluyor" ifadelerine yer verildi.

‘KUZEY KORE ACİL VE ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR TEHDİT'

ABD Ulusal Nükleer Doktrini'nin yeni metninde Kuzey Kore'nin "acil ve öngörülemeyen bir tehdit" olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore'nin 2006'dan bu yana 6 nükleer deneme gerçekleştirdiği hatırlatılan belgede, "Ayrıca Kuzey Kore nükleer silahlar için plütonyum ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretmeye devam ediyor. Mevcut ve geliştirilmekte olan nükleer potansiyel, kimyasal, biyolojik ve konvansiyonel silahlar alanındaki mevcut potansiyel ve ayrıca tamamen kışkırtıcı söylem ve eylemler dikkate alınarak bu ülke ABD, müttefikleri ve partnerleri için acil ve öngörülemeyen tehdit oluşturuyor. Böylelikle ABD, Kuzey Kore'nin yasadışı nükleer programının kesin olarak sonlandırılması ve bunun sonuçları doğrulanabilecek şekilde yapılması gerektiğini teyit ediyor" dendi.

Doktrinde ayrıca nükleer programından vazgeçme niyetinde olmayan Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer saldırı yapabilecek yeteneğe ulaşması için aylar kaldığı iddia edildi.

‘ABD, ÇİN VE RUSYA İLE İSTİKRARLI İLİŞKİLER ARIYOR'

Doktrinin yeni metninde ayrıca ABD'nin Rusya ve Çin'i düşman olarak görmek istemediği ve bu ülkelerle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade edildi.

Belgede, "ABD, Rusya ve Çin'i düşman olarak değerlendirmek istemiyor ve onlarla istikrarlı ilişkiler arıyor" dendi.

Ayrıca Washington'un, "nükleer silahlar alanındaki politikayla ilgili karşılıklı anlayışı geliştirmek ve şeffaflığı artırmak" amacıyla uzun zamandır Çin ile diyalog kurmaya çalıştığı belirtilirken, "Çin'in bu ilgiyi paylaşmasını ve bu önemli diyalogun başlamasını umuyoruz" ifadesine yer verildi.

Doktrinde ayrıca ABD ve Rusya'nın eskiden nükleer silah yarışını ve nükleer riskleri önleme konusunda stratejik diyalog yürüttüğü hatırlatıldı. Diyalogun sona ermesinden Rusya ve "Kırım'daki eylemleri" sorumlu tutuldu.

Belgede, "Bir gün şartların, Rusya ile şeffaf ve yapıcı görüşme yapmamıza izin vermesini umuyoruz" dendi.