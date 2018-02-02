Pentagon, nükleer silahları hangi şartlarda kullanabileceğini anlattı

Shenahan, "Nükleer doktrin, ABD'nin olağandışı şartlarda, ülkenin ve ayrıca müttefikler ile partnerlerin hayati önem taşıyan çıkarlarını koruma amacıyla nükleer silah kullanma konusunu değerlendirebileceğini kaydediyor" dedi.
Pentagon, bugün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni yayınladı. Doktrine göre ABD, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine alıyor.
‘RUSYA SÜPER GÜÇ OLMAYA ÇALIŞIYOR'
ABD Ulusal Nükleer Doktrininin metninde, Rusya'nın nükleer potansiyelini modernize etmesinin süper güç statüsüne ve silah yarışına geri dönme kararlılığını gösterdiği belirtildi.
‘KUZEY KORE ACİL VE ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR TEHDİT'
ABD Ulusal Nükleer Doktrini'nin yeni metninde Kuzey Kore'nin "acil ve öngörülemeyen bir tehdit" olduğu kaydedildi.
Doktrinde ayrıca nükleer programından vazgeçme niyetinde olmayan Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer saldırı yapabilecek yeteneğe ulaşması için aylar kaldığı iddia edildi.
‘ABD, ÇİN VE RUSYA İLE İSTİKRARLI İLİŞKİLER ARIYOR'
Doktrinin yeni metninde ayrıca ABD'nin Rusya ve Çin'i düşman olarak görmek istemediği ve bu ülkelerle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade edildi.
Ayrıca Washington'un, "nükleer silahlar alanındaki politikayla ilgili karşılıklı anlayışı geliştirmek ve şeffaflığı artırmak" amacıyla uzun zamandır Çin ile diyalog kurmaya çalıştığı belirtilirken, "Çin'in bu ilgiyi paylaşmasını ve bu önemli diyalogun başlamasını umuyoruz" ifadesine yer verildi.
Doktrinde ayrıca ABD ve Rusya'nın eskiden nükleer silah yarışını ve nükleer riskleri önleme konusunda stratejik diyalog yürüttüğü hatırlatıldı. Diyalogun sona ermesinden Rusya ve "Kırım'daki eylemleri" sorumlu tutuldu.
Belgede, "Bir gün şartların, Rusya ile şeffaf ve yapıcı görüşme yapmamıza izin vermesini umuyoruz" dendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)