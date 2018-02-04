Pentagon: Suriye’deki partnerlerimize MANPAD sağlamadık

ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte IŞİD’e karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.
© AFP 2018/ MAHMOUD TAHA
ABD’nin operasyonlarının coğrafi olarak Suriye’nin doğusundaki IŞİD’e karşı devam eden savaşa odaklandığını kaydeden Pahon, İdlib’de Rus savaş uçağının MANPAD ile düşürüldüğü haberleriyle ilgili olarak şunu dedi: “Koalisyondaki partnerlerimizin güvenliğini sağlamak için bu tür açıklamaların geçerliliğini değerlendireceğiz”.
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