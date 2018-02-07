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    ABD Kongre binası

    ABD Temsilciler Meclisi 5. geçici bütçeyi onayladı

    © AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI
    ABD
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    Ülkede federal kurumların 9 Şubat cuma günü itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek 5. bütçe tasarısı, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden 182'ye karşı 245 oyla geçti. Gözler Senato'da yapılacak oylamaya çevrildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump: Göçmenlik sistemini değiştirmezsek hükümeti kapatalım
    ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların 9 Şubat itibarıyla kısmen 'kapanmasını' önleyecek 6 haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı.

    ABD federal hükümetine 23 Mart 2018'e kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisi'nde 182'ye karşı 245 oyla kabul edildi.

    2018 mali yılının 5. geçici bütçesi niteliğini taşıyan tasarıya, sadece 17 Demokrat üye destek verirken, 8 Cumhuriyetçi temsilci karşı çıktı.

    ABD HÜKÜMETİ BİR KEZ DAHA KAPANMANIN EŞİĞİNDE

    Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın muhalefetine rağmen onaylanan tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

    Bütçe tasarısının Senato'dan geçmesi için 60 'Evet' oyu gerekiyor ancak 100 sandalyeli Senatoda 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor.

    Bu nedenle, Senato'daki Cumhuriyetçiler ile Demokratların yaklaşık 2 hafta önce yaşananların tekrar etmemesi ve hükümetin bu yıl ikinci kez kapanmaması için geçici bütçe üzerinde anlaşması gerekiyor.

    Şu an itibarıyla tasarının Senato'dan geçip geçmeyeceği belirsizliğini korurken, oylamanın bugün yapılması bekleniyor.

    Kongrenin her iki kanadı, yarın gece yarısına kadar yeni bir bütçe teklifini onaylamazsa milyonlarca kamu çalışanı 9 Şubat cuma gününden itibaren kurumları yeniden açılıncaya kadar işlerine gidemeyecek ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalacak.

    Bu, federal hükümetin ABD tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kısmen kapanışı olacak.

    Bir önceki kapanma, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıldönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti.

    ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer göçmenlik sistemini değiştirmezsek, hükümeti kapatalım. Ülkemiz federal hükümeti kapatmaya değer. Eğer göçmenlik sorunu çözülmezse, hükümetin kapandığını görmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

    MÜZAKERELERDE ANA KONU DACA PROGRAMI

    ABD Senatosu
    © AP Photo/ Chairman of the Joint Chiefs
    ABD'de 3 gündür kısmen 'kapalı' olan hükümet yeniden açılıyor
    Taraflar arasındaki zorlu müzakerelerin ana konusu ise iki hafta önce olduğu gibi ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800.000 civarında genç göçmeni koruyan DACA (Çocukken Gelenler için Tehirli İşlem) isimli programı.

    Demokratlar 'Hayalperestler' olaran anılan DACA göçmenleri için vatandaşlık yolunu açacak bir düzenleme istiyor. Cumhuriyetçiler ise Demokratlar'ın talebine karşılık bütçenin Meksika'ya sınır duvarı için finansman içermesini ve göçmenlik sisteminde bazı değişiklikler yapılmasını talep ediyor.

    FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

    ABD kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.

    Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

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    Etiketler:
    DACA, ABD-Meksika sınırı, Cumhuriyetçi Parti, ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat Parti, Donald Trump, ABD
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