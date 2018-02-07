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    ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bastille Günü

    Trump'tan 'uygun adım marş marş' emri

    © AP Photo/ Michel Euler
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı uyarınca Washington'da Amerikan ordusunun gücünün sergileneceği dev bir askeri geçit töreni düzenlenmesi için hazırlıklar başladı. Ancak böyle geleneklerin olmadığı ABD'de karara tepki gösterenler arasında gaziler de var: ''Trump muz cumhuriyetinin tek adamı olmak istiyor.''

    Donald Trump - Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    Pentagon ile Beyaz Saray'ın, Washington'ın bulvarlarında askerlerin uygun adım marş marş yürüdüğü, peşisıra dizi dizi tankların, füze sistemlerinin geldiği dev bir askeri geçit töreni planlamakla uğraştığı belirtildi.

    Washington Post gazetesinin haberine göre Amerikan silahlı kuvvetlerinin gücünü sergilemeye yönelik askeri geçit töreni düzenlenmesi talimatını, Trump, 18 Ocak'ta Pentagon'un en gizli görüşmelerin yapıldığı 'tank' isimli odasında üst düzey generallerle toplantısı sırasında verdi.

    Planlamalardan haberdar olan iki yetkiliye dayandırılan haberde Savunma Bakanı Jim Mattis ile Genelkurmay Başkanı Joseph F. Dunford Jr.'ın eşlik ettiği Başkomutan Trump'ın, uzun zamandır dillendirdiği askeri geçit töreni arzusunu bu kez başkanlık emri olarak verdiği aktarıldı.

    'FRANSA'DAKİ GİBİ İSTİYORUM'

    Askeri bir yetkili ''Emir, 'Fransa'daki gibi bir askeri geçit töreni istiyorum' şeklinde verildi. Ordunun en üst düzeyi bunun üzerinde çalışıyor'' dedi.

    Bastille Günü / Donald Trump - Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Yves Herman
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    Askeri yetkililer, gazeteye, ABD'de askeri güç gösterisi gibi bir gelenek olmadığını, 70 tonluk Abrams tankları ve yüksek teknoloji ürünü silahların Washington'a taşınmasının milyonlarca dolar tutacağı, bu masrafı kimin ödeyeceğinin ise belli olmadığı değerlendirmesini yaptı. 

    BEYAZ SARAY: ASKERLERE TAKDİRİMİZİ GÖSTERECEĞİMİZ BİR KUTLAMA

    Beyaz Saray'dan bir yetkili, sadece beyin fırtınası yapıldığını, kesin bir karar verilmediğini dile getirip ''Henüz somutlaşmış bir şey yok'' dedi. Ama ardından Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ''Başkan Trump ülkemizi güvende tutmak için her gün hayatlarını tehlikeye atan büyük Amerikan askerlerinin inanılmaz destekçisi. Savunma Bakanlığı'ndan tüm Amerikalıların askerlere takdirlerini gösterebilecekleri bir kutlama üzerinde çalışılmasını istedi'' açıklamasını yaptı.  Pentagon sözcüsü Thomas Crosson da Trump'ın talebini doğrulayarak ''Belli ayrıntıları belirleme aşamasındayız, planlama ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşacağız'' dedi.

    Henüz tarih netleşmedi, ama 28 Mayıs Anma Günü, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, 11 Kasım Gaziler Günü üzerinde duruluyor. Pentagon, 11 Kasım'ı, aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıldönümüne denk geleceğinden, Trump ve politikalarıyla daha az bağdaşacağı düşüncesiyle tercih ediyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bastille Günü
    © AFP 2018/ CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
    Macron'la Trump'ın katıldığı geçit töreninde Daft Punk sürprizi
    ESİN BASTILLE GÜNÜ'NDEN

    Trump esini geçen yıl 14 Temmuz'da Paris'te katıldığı Bastille Günü etkinliklerinden aldı. Şanzelize'de Zafer Takı üzerinden geçen savaş uçakları Fransız bayrağının renklerinde dumanlar salarken Fransız askerlerinin tanklar, zırhlılar, toplar eşliğinde yürümesinden çok etkilenen Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tebrik ederken yanındakilere ''Hayatımda gördüğüm en muheteşem geçit törenlerinden biriydi. Bundan yapmamızı, hatta gölgede bırakmamızı istiyorum'' demişti.

    Washington Post, 1991'de Körfez Savaşı zaferinin kutlanması için Anayasa Bulvarı'nda düzenlenen askeri geçit töreni gibi bazı istisnalar dışında ABD Başkanlarının bu tür merasimlerden 'Kızıl Meydan ya da Pyonyang'daki askeri geçit törenlerini çağrıştırdığı' gerekçesiyle kaçındığını yazdı.

    PATTON HAYRANI ASKER KAÇAĞI

    Vietnam Savaşı sırasında askerlik celbini beş kez tehir ettirmiş olan, diğer yandan 2. Dünya Savaşı'nın efsanelerinden General George Patton gibi sert komutanlara hayranlığını dile getiren, başkan olduğundan beri 'benim generallerim' ifadesini kullanan Trump'ın emrine özellikle eski askerler tepki gösterdi.

    'OTORİTER EĞİLİMLERİNİN SON HALKASI'

    Gazilerin solcu örgütlenmelerinden biri olan VoteVets'in üst düzey danışmanlarından emekli general Paul Eaton, ''Trump'ın her gün sergilediği otoriter eğilimlerinin bir başka endişe verici örneği. Maalesef şimdiki başkomutanımız (Trump), muz cumhuriyeti diktatörlerine özeniyor'' dedi.  

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Win McNamee
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    'YİNE VATAN HAİNLERİ ÇIKARSA?'

    Eski Cumhuriyetçi başkanlardan George W Bush'un Beyaz Saray'daki etik hukuku danışmanı Richard Painter, ''Havalı. Tıpkı Kuzey Kore ve Rusya'daki gibi. Peki ya Sevgili Lider'in konuşması sırasında alkışlamayan vatan hainlerine ne yapacağız'' diye tweetledi. 

    'KİM JONG UN OLMAK İSTİYOR'

    Gazeteci Joy Reid de Twitter'dan ''Aman tanrım… (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un olmak istiyor'' tepkisini gösterdi.

    DEMOKRAT PARTİLİLERDEN 'DİKTATÖR, NAPOLYON' TEPKİSİ

    Temsilciler Meclisi'nde Demokrat vekillerden Jim McGovern ''Ne kadar saçma bir para çar çuru. Trump başkandan ziyade diktatör gibi davranıyor'' diye tweetlerken Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nun Demokrat üyelerinden Jackie Speier ''Şok oldum. Yapım aşamasında bir Napolyon ile karşı karşıyayız' diye konuştu.

    Etiketler:
    askeri geçit töreni, Bastille Günü, VoteVets, Washington Post, Joy Reid, Richard Painter, Paul Eaton, Thomas Crosson, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Sarah Huckabee Sanders, Jim Mattis, Joseph F. Dunford, Emmanuel Macron, Donald Trump, ABD
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