Jim Carrey, 'Rus müdahalesi' nedeniyle Facebook hesabını sildi

Twitter hesabından açıklama yapan Carrey, "Facebook stokumu boşaltıyorum ve hesabımı siliyorum. Zira Facebook, seçimlerimize yönelik 'Rus müdahalesinden' kazanç elde etti ve bugüne dek bunu durdurmak için yeterli adımları atmadı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin geleceğine ilgi gösteren diğer tüm yatırımcıları aynı şekilde Facebook sayfalarını silmeye davet eden Carrey, mesajının sonunda İngilizce Facebook'u arkadaşlıktan çıkarmak anlamına gelen #unfriendfacebook etiketini kullandı.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) February 6, 2018

​Eylül 2017'de Facebook'un Baş Güvenlik Yetkilisi Alex Stamos, 'ABD'deki başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi' iddiası kapsamında yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmıştı.

Araştırmada, Rusya'dan idare edilen 470 sahte hesap ve sayfa ile bağlantılı olan Rus sosyal medya kullanıcılarının 100.000 ile 150.000 dolarlık reklam harcaması yaptığı açıklanmıştı.

Facebook'ta yaptığı canlı yayında Rusya'yla ilgili iddialarda bulunan sitenin kurucusu Mark Zuckerberg, 2016'daki ABD başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasında Rusya merkezli operatörler tarafından 3.000'e yaklaşan siyasi reklam verildiğini ve bunları ABD Kongresi yetkilileriyle paylaşmayı planladığını ifade etmişti.

​Zuckerberg, hükümetlerin dünyanın en büyük sosyal ağını başka ülkelerin seçimlerine müdahale etmek için kullanmasını engellemek amacıyla 9 adımlık bir plan hazırladıklarını da belirtmiş, bu çerçevede site üzerindeki siyasi reklamları şeffaflaştıracaklarını ve böylece insanların herhangi bir seçimle bağlantılı olarak hangi reklamların dolaşımda olduğunu görebilmelerini sağlayacaklarını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine nüfuz etmek için Facebook'ta hiçbir zaman reklam yayınlamadığını ifade etmişti.