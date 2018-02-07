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    Jim Carrey

    Jim Carrey, 'Rus müdahalesi' nedeniyle Facebook hesabını sildi

    © AFP 2018/ Tiziana FABI
    ABD
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    ABD'li aktör Jim Carrey, Rusya'nın 'ABD 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesi' yüzünden Facebook hesabını sildiğini duyurdu.

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Facebook'tan Rus sosyal medya hesaplarına 'Enformasyon Operasyonu' suçlaması
    Twitter hesabından açıklama yapan Carrey, "Facebook stokumu boşaltıyorum ve hesabımı siliyorum. Zira Facebook, seçimlerimize yönelik 'Rus müdahalesinden' kazanç elde etti ve bugüne dek bunu durdurmak için yeterli adımları atmadı" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin geleceğine ilgi gösteren diğer tüm yatırımcıları aynı şekilde Facebook sayfalarını silmeye davet eden Carrey, mesajının sonunda İngilizce Facebook'u arkadaşlıktan çıkarmak anlamına gelen #unfriendfacebook etiketini kullandı.

    ​Eylül 2017'de Facebook'un Baş Güvenlik Yetkilisi Alex Stamos, 'ABD'deki başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi' iddiası kapsamında yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmıştı.

    Araştırmada, Rusya'dan idare edilen 470 sahte hesap ve sayfa ile bağlantılı olan Rus sosyal medya kullanıcılarının 100.000 ile 150.000 dolarlık reklam harcaması yaptığı açıklanmıştı.

    Facebook
    © REUTERS/ Thomas White
    Peskov: Rusya, ABD seçimlerine nüfuz etmek için Facebook'ta reklam yayınlamadı
    Facebook'ta yaptığı canlı yayında Rusya'yla ilgili iddialarda bulunan sitenin kurucusu Mark Zuckerberg, 2016'daki ABD başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasında Rusya merkezli operatörler tarafından 3.000'e yaklaşan siyasi reklam verildiğini ve bunları ABD Kongresi yetkilileriyle paylaşmayı planladığını ifade etmişti.

    ​Zuckerberg, hükümetlerin dünyanın en büyük sosyal ağını başka ülkelerin seçimlerine müdahale etmek için kullanmasını engellemek amacıyla 9 adımlık bir plan hazırladıklarını da belirtmiş, bu çerçevede site üzerindeki siyasi reklamları şeffaflaştıracaklarını ve böylece insanların herhangi bir seçimle bağlantılı olarak hangi reklamların dolaşımda olduğunu görebilmelerini sağlayacaklarını söylemişti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine nüfuz etmek için Facebook'ta hiçbir zaman reklam yayınlamadığını ifade etmişti.

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