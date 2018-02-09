ABD hükümeti Trump döneminde ikinci kez kapanıp açıldı

ABD’de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan dördüncü geçici bütçenin süresi, Washington saatiyle 00.00'da doldu.
Kongre, bu saate kadar yeni bir bütçe tasarısını geçiremediği için harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, 9 Şubat Cuma (bugün) itibarıyla hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurdu.
Paul, bütçenin oylanmasına engel olan kürsü işgalini tasarının kamu açığını yükselteceği için gerçekleştirdiğini açıklarken, “Cumhuriyetçiler, Demokratlarla el ele bize trilyon dolarlık bütçe açıkları öneriyorlar. Açıkçası, buna göz yumamam” ifadelerini kullandı.
Paul’un Senato Genel Kurulu’nda kürsüyü gece yarısına kadar işgal etmesi sonucunda federal hükümet, ABD tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kapanışını yaşadı.
Öte yandan bugünün ilk dakikalarında ise yeterli sayıda senatörün oyuyla Senato, bütçe anlaşmasını geçirerek Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Böylece hükümet yeniden açılmış oldu.
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