ABD hükümeti Trump döneminde ikinci kez kapanıp açıldı

ABD’de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylayamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı, birkaç saat sonra da yeterli sayıda senatörün oyuyla yeniden açıldı.

ABD’de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan dördüncü geçici bütçenin süresi, Washington saatiyle 00.00'da doldu.

Kongre, bu saate kadar yeni bir bütçe tasarısını geçiremediği için harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, 9 Şubat Cuma (bugün) itibarıyla hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurdu.

© REUTERS/ Joshua Roberts ABD hükümeti haftaya kapalı başladı

Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin dün 2 yıllık bir bütçe planı üzerinde anlaştıkları için fazla ihtimal verilmeyen kapanma, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’un kürsüyü işgal ederek (filibuster) bütçe tasarısının oylanmasına izin vermemesi yol açtı.

Paul, bütçenin oylanmasına engel olan kürsü işgalini tasarının kamu açığını yükselteceği için gerçekleştirdiğini açıklarken, “Cumhuriyetçiler, Demokratlarla el ele bize trilyon dolarlık bütçe açıkları öneriyorlar. Açıkçası, buna göz yumamam” ifadelerini kullandı.

Paul’un Senato Genel Kurulu’nda kürsüyü gece yarısına kadar işgal etmesi sonucunda federal hükümet, ABD tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kapanışını yaşadı.

Öte yandan bugünün ilk dakikalarında ise yeterli sayıda senatörün oyuyla Senato, bütçe anlaşmasını geçirerek Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Böylece hükümet yeniden açılmış oldu.