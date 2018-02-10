WADA ifşaatçısı Rodçenkov, estetik operasyonun ardından yüzünü ilk kez gösterdi

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) ifşaatçısı olan Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı Eski Direktörü Grigoriy Rodçenkov, geçirdiği estetik operasyonun ardından yüzünü ilk kez gösterdi.

2016'da ABD'ye yerleşen ve yüzünden estetik operasyon geçiren Rodçenkov, CBS televizyonundaki '60 Minutes' programının konuğu oldu.

Rodçenkov, programda operasyonun ardından yüzünü ilk kez gösterdi.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG — 60 Minutes (@60Minutes) 8 February 2018

​RODÇENKOV 2016'DA ABD'YE TAŞINMIŞTI

© Sputnik/ Mikhail Klimentyev Putin: WADA ifşaatçısı Rodçenkov sorunlu bir gerizekalı

WADA'nın Kasım 2015'te Moskova Dopingle Mücadele Laboratuvarı'nın faaliyetlerini askıya almasının ardından Rodçenkov istifa etmiş ve Ocak 2016'da ABD'ye taşınmıştı. Rodçenkov daha sonra New York Times'a verdiği röportajda Rusya'da devlet destekli doping programı olduğunu ifade etmiş, WADA'nın bu yöndeki raporunun dayandırıldığı ifşaatçılar arasında yer almıştı.

Rodçenkov, Putin'in doping programından haberdar olduğunu da iddia etmişti.