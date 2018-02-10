‘ABD, Rus vatandaşına çalınan siber silahının iadesi karşılığında 100.000 dolar ödedi’

© AFP 2018/ GEORGES GOBET NATO'dan itiraf: Her ay 500 siber saldırıya uğruyoruz

New York Times gazetesinin ABD ve Avrupa istihbarat servislerindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, birkaç ay süren görüşmelerin ardından paranın Berlin’de bir otelde valizin içinde bırakılarak Rus vatandaşına ulaştırıldığı kaydedildi. Haberde ayrıca ödenen 100.000 doların, 1 milyon dolarlık ödemenin sadece ilk kısmı olduğu ifade edildi.

Habere göre kimliği belirsiz Rus vatandaşı, ödemeden sonra siber silahı vermeyip, ABD Başkanı Donald Trump’ı karalayacak birtakım dosyalar vermeyi önerdi, ancak Amerikan istihbarat yetkilileri, muhtemelen Rus gizli servisleriyle ve Doğu Avrupa’daki bilgisayar korsanlarıyla bağlantısı olabilecek bu kişinin vereceği bilgiyi istemediklerini vurguladı.

Haberde, ABD’li yetkililerin sonunda Rusya’nın Amerikan hükümetini bölmeye yönelik operasyonunun bir parçası haline gelme endişesiyle anlaşmadan vazgeçme kararı aldığı, görevlilerin ayrıca bu tür bilgileri satın aldıklarının öğrenilmesinin Washington’da yaratacağı siyasi sonuçlardan da çekindikleri kaydedildi.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (СIA) konuyla ilgili açıklamada yapılmazken NSA, ‘kurumun tüm çalışanlarının hayatlarının sonuna kadar gizli bilgileri savunması gerektiği’ açıklamasıyla yetindi.

İki yıl önce bir grup bilgisayar korsanı, NSA’nın çeşitli ülkelerde kullanılan elektronik aygıtlara ve ağlara sızmak için kullandığı bazı zararlı yazılımları ele geçirmiş, geçen yılsa çalınan yazılımların program kodları internette yayınlanmıştı.

New York Times, söz konusu hırsızlığın NSA için ‘felaket sonuçlar’ doğurduğunu ve kurum yetkililerinin ne pahasına olursa olsun çalınan siber silahı geri almak için ellerinden geleni yaptığını yazmıştı.