Pentagon: Rus silahlarının konuşlanmasını izlemeye devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Michelle Baldanza, Sputnik’e verdiği demeçte, “Olası her türlü konuşlanmaları takip etmeye ve gerekli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Kaliningrad bölgesinde kısa menzilli balistik füzelerin konuşlandırılmasının, (sistemin) saldırı kabiliyetine sahip olması ve NATO’nun birkaç müttefikine yakın bulunması dikkate alındığında (ABD’de) üzüntüye yol açtığını ve istikrar bozucu etkisi olduğunu’ belirten Baldanza, “Bu durum her ne kadar ABD ile Rusya arasındaki ikili anlaşmaları ihlal etmiyor olsa da konuşlanma, Rusya ile komşuları arasındaki gerilimi sadece tırmandırıyor” diye konuştu.