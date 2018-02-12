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    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi

    Mattis: DSG'nin bazı birlikleri Afrin'e kaydı

    © REUTERS/ Joshua Roberts
    ABD
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    Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'Afrin'de Kürt arkadaşlarının saldırı altında olduğunu gören ve dikkati dağılan DSG'den bazı birliklerin Afrin'e kaydığını' söyledi.

    ABD Savunma Bakanı James Mattis
    © AFP 2018/ JONATHAN ERNST
    Mattis: Türkiye'nin Suriye operasyonu, IŞİD karşıtı çabalara yönelik dikkati dağıtıyor
    Avrupa turu sırasında gazetecilere IŞİD'le savaş hakkında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) bazı birliklerinin Afrin'e kaydığını söyledi.

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mattis, "Şu anda Afrin'de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum DSG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor. Kürt arkadaşlarının Afrin'de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin'e) kaydı."

    ABD Savunma Bakanı James Mattis
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Canikli ile görüşeceğini açıklayan Mattis: Menbiç konusunda Türkiye'nin baskısı sürüyor
    'SINIRLARI İÇİNDE SİLAHLI AYAKLANMA DEVAM EDEN TEK ÜLKE'

    AA'ya göre Türkiye'nin, sınırları içerisinde 'silahlı ayaklanmanın' devam ettiği tek ülke olduğunu dile getiren Mattis, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz" dedi.

    ABD Savunma Bakanı, gerek İsrail gerekse Lübnan, Ürdün veya Türkiye olsun, meşru güvenlik kaygıları taşıyan ülkelerin bu kaygılarını anladıklarını belirtti.

    AA'nın haberinde ''Pentagon daha önce bazı DSG unsurlarının kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin kaydırıldığını belirtmemişti'' denildi.

    Washington Beyaz Saray bayrak
    © Sputnik/
    Beyaz Saray'dan İbrahim Kalın ile McMaster görüşmesiyle ilgili açıklama
    MATTİS, MACMASTER, TILLERSON İLE TEMASLAR

    Mattis'in  hafta içinde Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmesi bekleniyor.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster, pazar günü İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’la görüştü.

    11-16 Şubat boyunca Ortadoğu turunda olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, cuma günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    DSG, YPG, Rex Tillerson, H.R. McMaster, Nurettin Canikli, Jim Mattis, Türkiye, Afrin, Avrupa, ABD
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