ABD'de bütçe tasarısı Kongre'ye sunuldu: Pentagon'un önceliği Rusya ve Çin

Trump yönetimi, 2019 mali yılına ilişkin 4,4 trilyon dolarlık bütçe önergesini Kongre'ye sundu.
Tasarı metninde, "Çin ve Rusya'yla uzun vadeli stratejik rekabet, bakanlık için temel öncelik oluşturuyor. Söz konusu rekabet, artan ve sürdürülebilir yatırım gerektiriyor" ifadelerine yer verildi.
'GELECEK TEHDİTLERLE İLGİLİ'
Tasarıda, bunun ABD ulusal çıkarları için sadece mevcut değil gelecek tehditlerle de ilgili olduğu kaydedildi.
OBAMACARE'İN İPTALİ İÇİN 675 MİLYAR DOLAR
Bütçe teklifinde eski Başkan Barack Obama tarafından yürürlüğe sokulan sağlık sigortası yasasının (Obamacare) iptaline 675 milyar dolar ayrılması planlanırken, ABD Hazine ve Sağlık bakanlıkları arasında paylaşılması öngörülen söz konusu rakam, birçok bakanlığa ayrılan finansmanı aştı.
Trump yönetimi, bütçe teklifinde altyapı yatırımlarına 200 milyar dolar ve Meksika sınırına örmek istediği duvar için 18 milyar dolar ayrılmasını talep etti.
Kongre'ye sunulan teklif, yoksul Amerikalılara sağlanan gıda pullarından sağlık sigortasına, kamu destekli tıbbi araştırma ve otoyol fonlarına kadar birçok alanda kesintiye gidilmesini hedefliyor.
BÜTÇE AÇIĞINI 1 TRİLYON DOLAR ARTIRACAK
Yasalaşması durumunda birçok federal kurumun harcamalarını sınırlandıracak bütçe teklifinde öngörülen kesintilerin, gelecek 10 yıl içinde federal hükümete 3 trilyon dolarlık tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor.
Bu durum, Trump'ın seçim vaatleriyle uyuşmazken, Beyaz Saray, ekonomik büyümenin bütçe açığındaki büyümeyi telafi edeceğini öne sürüyor.
KONGRE'DEN GEÇMESİ ZOR
ABD'de her yıl çetin pazarlıklara sahne olan bütçe müzakereleri, Trump yönetiminin 2019 mali yılı bütçesinin Kongre'den geçmesinin zor olacağına işaret ediyor.
Nitekim, Beyaz Saray'ın Kongre'ye geçen yıl sunduğu 2018 mali yılı bütçesi halen onaylanmış değil. Mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de federal hükümet şu an beşinci bütçe dahilinde faaliyetlerini sürdürüyor.
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