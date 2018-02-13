Tillerson: ABD, Suriye'de yerel güvenlik gücü yetiştirmeye devam edecek

Ankara'nın ilişkilerin kopabileceği uyarıları eşliğinde cuma günü Türkiye'de zorlu temaslarda bulunması beklenen Tillerson, Kuveyt'te IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Washington'un Suriye'deki askeri varlığını sürdüreceğini ve YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi yerel güvenlik güçleri yetiştirmeye devam edeceğini ifade eden Tillerson, "ABD, Suriye'deki koşullarının gerektirdiği ve IŞİD'le mücadeleye odaklanmış olan askeri varlığını sürdürecek" diye konuştu.

'İNSAN HAKLARINA SAYGILI OLMALARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ' © REUTERS/ Stephanie McGehee Tillerson: Türkiye'nin güvenlik endişelerinin farkındayız

Sözkonusu askeri varlık çerçevesinde ABD'nin Suriye'de yerel güvenlik gücü eğitip donatmaya ve desteklemeye devam edeceğini kaydeden Tillerson, "Hazırlamakta olduğumuz yerel güçlerin etkili, mesul ve insan haklarına saygılı olmasının üzerinde de çalışıyoruz" dedi.

'KOMŞULARA TEHDİT OLUŞTURMAMALARI ÖNEMLİ'

ABD Dışişleri Bakanı, sözkonusu yerel güçlerin komşu yerleşimlere veya komşu ülkelere tehdit oluşturmamasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.