ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) yakınlarında silahlı çatışma yaşandı. 3 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

ABC'nin haberine göre NSA'nın merkezinin (Fort Maede) hemen dışında yaşanan olayda 3 kişi vurularak yaralandı.

Saldırgan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Baltimore'daki ofisinden yapılan açıklamada da olay yerine personel gönderildiği aktarıldı.

There is breaking news of a shooting outside the NSA headquarters in Fort Meade, Maryland. There appears to be an SUV with bullet holes in the windshield parked near the entrance to the NSA. Details are still developing. pic.twitter.com/ArLelbWfZ8 — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018

Görüntülerde siyah bir sportif arazi aracının (SUV) NSA'nın bariyerlerine çarptığı ve aracın ön camında kurşun delikleri olduğu görüldü.

​NSA: OLAY KONTROL ALTINDA

NBC'ye konuşan NSA sözcüsü olayın kontrol altına alındığını söyledi.

TRUMP OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray da ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.