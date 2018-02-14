Pentagon, Suriye hükümeti yanlısı güçlere saldırının ayrıntılarını açıkladı

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Jeffrey Harrigian, Suriye hükümeti yanlısı güçleri vurdukları hava saldırısında B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarını da kullanıldıklarını belirtti.
USA: US Airforce insists Feb 7th airstrike in Syria was 'self-defence'— GONEWS (@gonewslivhdtv) 14 Şubat 2018
Commander of US Air Forces Central Command Lt. General Jeffrey Harrigian reiterated the US position that the Feb 7th airstrike in Syria "was executed from self-defence," pic.twitter.com/mJQVRXNnMs
'ESAD YANLISI GÜÇLER YOĞUN ATEŞ EŞLİĞİNDE DSG'YE İLERLEDİ'
Harrigian'a göre ilkin Esad yanlısı güçler ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) top, tankçı ve çok namlulu rokatatar ateşi açarak saldırdı, tabur büyüklüğündeki grup bu ateşin koruması altında DSG'ye doğru ilerlemeye çalıştı.
Harrigian, bunun üzerine 'kendilerinin kışkırtmadığı' saldırıdan haberdar etmek için derhal 'çatışmasızlık' telefon hattından Rusları aradıklarını söyledi.
'DÜŞMAN GÜÇLERİ YOK EDİN' EMRİ
Korgeneral, telefon görüşmesinin ardından, ABD öncülüğündeki koalisyonun yetkililerinin 'düşman güçleri yok etmek' üzere hava saldırıları düzenlenmesine onay verdiğini aktardı.
HAVA FİLOSUNDA YOK YOK
ABD'li komutan, Amerikan karşı saldırısına B-52 stratejik ağır bombardıman uçakları, F-15E Strike Eagle savaş uçakları, yakın hava desteği veren AC-130 uçakları, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve AH-64 Apache savaş helikopterlerinin katıldığını sıraladı.
Harrigian, "Düşman güçler yönünü batıya dönüp geri çekildiğinde saldırıyı durdurduk" dedi.
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