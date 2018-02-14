Pentagon, Suriye hükümeti yanlısı güçlere saldırının ayrıntılarını açıkladı

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Harrigian, Suriye hükümeti yanlısı güçlere düzenledikleri hava saldırısını 'nefsi müdafaa' diye savundu. Rus güçlerini telefonla uyardıktan sonra saldırdıklarını söyleyen Harrigian, bombardımanda B-52, F-15E, AC-130 uçakları, AH-64 Apache helikopterleri ve İHA'ların yer aldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 8 Şubat'ta Suriye'nin doğusunda hükümet yanlısı güçlere düzenlediği hava saldırısının detaylarını açıkladı

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Jeffrey Harrigian, Suriye hükümeti yanlısı güçleri vurdukları hava saldırısında B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarını da kullanıldıklarını belirtti.

USA: US Airforce insists Feb 7th airstrike in Syria was 'self-defence'

Commander of US Air Forces Central Command Lt. General Jeffrey Harrigian reiterated the US position that the Feb 7th airstrike in Syria "was executed from self-defence," pic.twitter.com/mJQVRXNnMs — GONEWS (@gonewslivhdtv) 14 Şubat 2018

'ESAD YANLISI GÜÇLER YOĞUN ATEŞ EŞLİĞİNDE DSG'YE İLERLEDİ'

Harrigian'a göre ilkin Esad yanlısı güçler ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) top, tankçı ve çok namlulu rokatatar ateşi açarak saldırdı, tabur büyüklüğündeki grup bu ateşin koruması altında DSG'ye doğru ilerlemeye çalıştı.

© Sputnik/ Peskov: Suriye topraklarındaki Rusya vatandaşlarının Rus ordusuyla ilgisi yok

Harrigian, bunun üzerine 'kendilerinin kışkırtmadığı' saldırıdan haberdar etmek için derhal 'çatışmasızlık' telefon hattından Rusları aradıklarını söyledi.

'DÜŞMAN GÜÇLERİ YOK EDİN' EMRİ

Korgeneral, telefon görüşmesinin ardından, ABD öncülüğündeki koalisyonun yetkililerinin 'düşman güçleri yok etmek' üzere hava saldırıları düzenlenmesine onay verdiğini aktardı.

© REUTERS/ Hamad I Mohammed Pentagon: DSG karargahına saldıran Suriye hükümet güçlerini vurduk

HAVA FİLOSUNDA YOK YOK

ABD'li komutan, Amerikan karşı saldırısına B-52 stratejik ağır bombardıman uçakları, F-15E Strike Eagle savaş uçakları, yakın hava desteği veren AC-130 uçakları, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve AH-64 Apache savaş helikopterlerinin katıldığını sıraladı.

Harrigian, "Düşman güçler yönünü batıya dönüp geri çekildiğinde saldırıyı durdurduk" dedi.