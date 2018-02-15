Putin'den Trump'a okul saldırısı taziyesi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Florida'daki 'Marjory Stoneman Douglas' lisesinde 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Trump'a taziye telgrafı yolladı.

Kremlin'in açıklamasında "Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği telgrafla ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'daki okulda yaşanan trajediyle ilgili başsağlığı diledi. Putin, ölenlerin aileleri ile yakınlarına da başsağlığı dileklerini ve desteğini ileterek, yaralıların en yakın zamanda iyileşmesini dilediğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.