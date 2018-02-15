Tillerson: YPG'ye ağır silah asla vermedik, geri alacağımız bir şey yok

Türkiye'ye geçmeden önce Lübnan'da basın toplantısı düzenleyen Tillerson, bir soru üzerine, ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini iddia etti. ABD Dışişleri Bakanı, ''Dolayısıyla onlardan geri alınacak bir şey de yok'' dedi.

PYD/YPG'yi PKK'nin Suriye'deki kolu olarak gören Ankara, ABD'nin YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) verdiği silahları geri toplamasını talep ediyor.

Ankara'nın talepleri arasına ABD'nin YPG'yi DSG'den çıkarması da eklendi.

AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLER, HAVAN TOPLARI, OMUZDAN ROKET ATARLAR, ZIRHLILAR…

Fransız haber ajansı AFP, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu ay yaptığı açıklamalardan birinde, Washington'ı YPG'ye 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silah göndermekle suçladığını hatırlattı. © AA/ Emre Şenoğlu Hükümetten ABD'nin 'YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz' teklifine yanıt

Özellikle 2017 yazında Rakka operasyonunun başlaması öncesinde ABD, DSG'ye adeta silah yağdırdı.

Amerikan basınında ABD'li yetkililere dayanarak verilen haberlerde, DSG'ye teslim edilen silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, mühendislik ekipmanları, havan topları, omuzdan ateşlemeli silahlar ve bunlara ait mühimmatlar, zırhlı araçlar ve buldozerlerin yer aldığı aktarıldı.

ABD yönetiminin yaptığı açıklamalarda, verilen tüm silahların seri numaralarının kayıt altında tutulduğu belirtilmişti.