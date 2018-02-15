Kayıt
22:54 15 Şubat 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rex Tillerson Beyrut hükümet sarayı basın toplantısı

    Tillerson: YPG'ye ağır silah asla vermedik, geri alacağımız bir şey yok

    © REUTERS/ Mohamed Azakir
    ABD
    URL'yi kısaltın
    2925

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'ya varması öncesinde, ''YPG'ye ağır silah vermedik ki geri alalım'' mesajı verdi.

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis
    Milli Savunma Bakanlığı
    Canikli: Mattis, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söyledi
    Türkiye'ye geçmeden önce Lübnan'da basın toplantısı düzenleyen Tillerson, bir soru üzerine, ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini iddia etti. ABD Dışişleri Bakanı, ''Dolayısıyla onlardan geri alınacak bir şey de yok'' dedi. 

    PYD/YPG'yi PKK'nin Suriye'deki kolu olarak gören Ankara, ABD'nin YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) verdiği silahları geri toplamasını talep ediyor.

    Ankara'nın talepleri arasına ABD'nin YPG'yi DSG'den çıkarması da eklendi.

    AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLER, HAVAN TOPLARI, OMUZDAN ROKET ATARLAR, ZIRHLILAR…

    Fransız haber ajansı AFP, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu ay yaptığı açıklamalardan birinde, Washington'ı YPG'ye 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silah göndermekle suçladığını hatırlattı.

    Bekir Bozdağ
    © AA/ Emre Şenoğlu
    Hükümetten ABD'nin 'YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz' teklifine yanıt

    Özellikle 2017 yazında Rakka operasyonunun başlaması öncesinde ABD, DSG'ye adeta silah yağdırdı.

    Amerikan basınında ABD'li yetkililere dayanarak verilen haberlerde, DSG'ye teslim edilen silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, mühendislik ekipmanları, havan topları, omuzdan ateşlemeli silahlar ve bunlara ait mühimmatlar, zırhlı araçlar ve buldozerlerin yer aldığı aktarıldı.

    ABD yönetiminin yaptığı açıklamalarda, verilen tüm silahların seri numaralarının kayıt altında tutulduğu belirtilmişti.

    Etiketler:
    ağır silah, YPG/DSG, Rex Tillerson, Lübnan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Çin Köpek Yılı'na giriyor
    Çin, Köpek Yılı'na giriyor
    Karikatür
    İsrail polisi: Netanyahu'nun rüşvet aldığına dair yeterli delil var
    İnfografik
    Avrupa ülkelerinin benzin fiyatlarına göre sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam