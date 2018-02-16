ABD'den 13 Rus vatandaşına seçimlere müdahale konusunda resmi suçlama

Suçlama yöneltilen tüm isimler, Saint Petersburg merkezli İnternet Araştırma Ajansı'nın çalışanları. Belgede, "İnternet Araştırma Ajansı, seçimlere ve siyasi süreçlere müdahale etme amacı taşıyan bir kuruluş. Suçlulardan bazıları, Trump'ın seçim kampanyasının yetkilileriyle görüştü" dendi.
İddianamede ajansın ABD ile bağlantısını sağlayan işadamı Yevgeniy Prigojin de yer alırken Prigojin, şirketle bağlantılı olduğunu reddetti.
TRUMP İDDİALARI YALANLAMIŞTI
'ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği' iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 2017'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.
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