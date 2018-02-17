Trump: Rusya ile herhangi bir gizli anlaşma olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık kampanyasını yürüten yetkililerin yanlış herhangi bir adım atmadığını ve Rusya ile herhangi bir gizli anlaşmanın yapılmadığını bildirdi.

© AFP 2018/ Mladen ANTONOV ABD'den 13 Rus vatandaşına seçimlere müdahale konusunda resmi suçlama

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırladığı raporun içerdiği suçlamalara Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı: “Rusya, Amerikan karşıtı kampanyasını 2014’te, yani ben başkanlığa aday olacağımı duyurmadan çok önce başlattı. Seçim sonuçlarına herhangi bir etki olmadı. Trump kampanyasını yürütenler, yanlış herhangi bir şey yapmadı, gizli bir anlaşma yok.”

Daha önce Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri iddiasıyla 13 Rus vatandaşına ve 3 Rus kuruluşuna resmi suçlama yöneltmişti.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong — no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018

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