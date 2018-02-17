Eski CIA direktöründen itiraf: Komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için seçimlere müdahale ettik

ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karışıp karışmadığına ilişkin soru üzerine Woolsey, "Muhtemelen evet ancak komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için, sistemin iyiliği içindi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç için" dedi.
Bill Clinton'un başkanlığı döneminde CIA direktörlüğü yapan Woolsey'in sözleri, Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Her şeyi anlatıyor" yorumuyla paylaşıldı.
Former CIA director James Woolsey: "US meddles in foreign elections — but only for a very good cause". Says it all. pic.twitter.com/ib51oA1rC8— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) February 17, 2018
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