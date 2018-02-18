Sputnik'in ABD'deki partneri 'yabancı ajan' olarak kayıt yaptırdı

ABD Adalet Bakanlığı'nın ülkede siyasi faaliyetler yürüttüğü iddiasıyla yabancı ajan kanunu kapsamına (FARA) alınmasını talep ettiği Sputnik'in partner şirketi RIA Global LLC, yabancı ajan olarak kayıt yaptırdı.

ABD'deki ilgili sicil memurluğuna göre Sputnik için içerik üreten RIA Global LLC, yabancı ajan olarak kayıt yaptırdı.

ABD Adalet Bakanlığı, Sputnik'in ABD'de faaliyet gösteren partner şirketi RIA Global LLC'den yabancı ajan olarak kayıt yaptırması için şirkete 5 Ocak'tan itibaren 30 gün süre vermişti.

Bakanlık tarafından RIA Global LLC'ye iletilen mektupta "Soruşturmamız kapsamında edindiğimiz bilgiler uyarınca, RIA Global LLC'nin yabancı ajan kanunu (FARA) kapsamında kayıt olması gerektiğine karar verdik. Şirketin yasa kapsamında kayıt ettirme zorunluluğuna ABD'de yürüttüğü siyasal faaliyetler nedeniyle gerek duyulmuştur" denmişti.

RIA Global LLC şirketi, Sputnik ve Russia Today'in (RT) de bağlı olduğu Rossiya Segodnya adına ABD'de faaliyet gösteriyor. ABD'li gazetecilerin çalıştığı şirket, haber ve radyo programları hazırlıyor.

ABD, daha önce de lobicilik yapan kuruluşların ABD'de yabancı ajan olarak kayıtlı olması gerektiğini öngören FARA yasası kapsamında RT'nin kayıt edilmesini zorunlu tutmuştu.