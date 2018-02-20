ABD Donanması'ndan 3. köprü paylaşımı

Avrupa'daki ABD donanma güçleri, cumartesi günü Twitter'daki duyurusunda Carney gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gösteren bir fotoğraf kullandı.

ABD donanması, fotoğrafı Avrupa'daki güçlerinin Twitter sayfasının kapak fotoğrafı da yaptı. Fotoğrafta savaş gemisinin burnunda, silah başında, dürbünle 3. Köprüye bakan bir ABD askeri görülüyor.

#USSCarney🇺🇸 transited #Bosphorus🇹🇷 to join #USSRoss for routine maritime security operations IAW int'l law. C6F Commander VADM Grady assured: "Decision to have 2 ships in #BlackSea is proactive not reactive & demonstrates our commitment to regional stability" #SteadyPresence pic.twitter.com/f1q1KfObk0 — Naval Forces Europe (@USNavyEurope) February 17, 2018

ABD'NİN KARADENİZ'DEKİ SAVAŞ GEMİSİ SAYISI 2'YE ÇIKTI

USS Carney ile birlikte ABD'nin Karadeniz'deki savaş gemisi sayısı 2'ye çıktı. Daha önce USS Ross adlı bir diğer destroyer Karadeniz'e gönderilmişti.

Montrö Antlaşması'na göre Karadeniz'de sahili olmayan ülkelerin savaş gemilerinin toplam tonajı 45.000 tonu geçemez ve bu ülkelerin harp gemileri Karadeniz'de 21 günden fazla kalamaz.