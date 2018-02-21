ABD: Suriye’nin güvenli ve bağımsız olmasından yanayız

Basın brifinginde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Washington’ın eylemlerinde Suriye’yi bölme ve devlet benzeri bir yapı kurma çabası gördüklerine ilişkin ifadelerini değerlendiren Nauert şunları söyledi: “ABD mevcut sınırları içinde güvenli ve bağımsız bir Suriye’yi destekliyor. Herhangi bir değişim veya bir tür özerk bölge oluşturulmasını desteklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Valday Tartışma Kulübü’nde konuşan Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu söyleyip Washington’ı ateşle oynamamaya çağırmıştı.