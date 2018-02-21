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    Tahran'da Besiç graffitisi

    'Trump'ın gizlice doğrudan görüşme teklifini Tahran reddetti'

    © AP Photo/ Ibrahim Noroozi
    ABD
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    Trump yönetiminin İran'a gizli şekilde doğrudan görüşme önerdiği, ancak Tahran yönetiminin Trump'a hiç güvenmediği için teklifi reddettiği ileri sürüldü.

    Kasım Süleymani
    © AA/
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    ABD yönetiminin İran'a aralarındaki ihtilafları gidermek için tarafsız topraklarda doğrudan görüşme yapmayı teklif ettiği iddia edildi.

    'İRAN GÜVENLİK KURULU'NDAN KAYNAK'

    Kuveyt'in El Ceride gazetesi, haberi İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir kaynağa dayandırdı.

    'HAPİSTEKİ ÇİFTE VATANDAŞLAR DERKEN ÇAPINI GENİŞLETTİLER'

    İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden kaynak ''Amerikalılar görüşme yeri olarak Muskat ya da Cenevre'yi önerdi. İlkin İran'da hapiste tutulan çifte vatandaşların durumunu görüşmek istediler, ama daha sonra gizli kalması kaydıyla bir dizi anlaşmazlık konusunu görüşmeyi teklif ettiler'' dedi.

    Kasım Süleymani
    © AA/
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    'NÜKLEER ANLAŞMAYI İPTAL ÇABASI YÜZÜNDEN'
    Teklifin 1979'dan beri birbirine hasım iki ülke arasındaki çok sayıda sorundan bazısını çözme perspektifi taşımasına rağmen Tahran'dan ret yanıtı geldiği aktarıldı.

    'ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ DE YEŞİL IŞIK YAKMADI'

    ''Washington Tahran'ın güvenini kaybetti, hele de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili daha sert tutum almasından sonra…'' diyen kaynak, İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de Washington ile doğrudan görüşmeye karşı çıktığını söyledi.

    İran ile nükleer müzakereler
    © AFP 2018/ Carlos Barria
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    TRUMP DÜNYAYA KARŞI

    Selefi Barack Obama'nın büyük emek harcadığı ve BM Güvenlik Konseyi'nin onay verdiği İran'la nükleer anlaşmayı feshetmek için uğraşan Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı ilk konuşmada dünya liderleri önünde İran'a karşı saldırgan söylemiyle de şimşekleri çekmişti.

    Bugüne dek AB, Trump'a karşı durup anlaşmaya tam desteğini devam ettirdi.

    Etiketler:
    El Ceride, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Donald Trump, Barack Obama, İran, ABD
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