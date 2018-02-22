WSJ: ABD, Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşmasını önlemek için devrede

WSJ'ye konuşan Beyaz Saray kaynakları, Trump yönetiminin, Türkiye'yle ilişkileri onarmak ve Ankara'yı Moskova-Tahran'la kurduğu ittifaktan koparmak için yeni bir çalışma başlattığını söyledi. Ankara'ya, İran ile müttefiklerinin Suriye'den çıkarılması konusunda yardım teklif edilmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya ve İran'la ilişkilerinin daha fazla gelişmemesi için diplomatik çabalarını artırdığı belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, Washington'un, Türkiye'yle ilişkileri onarmak ve Ankara'yı Moskova-Tahran'la kurduğu ittifaktan koparmak için yeni bir çalışma başlattığını söyledi.

Gazete, Ankara ile yürütülen görüşmelerde Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis gibi en üst düzeyden isimler dahil çok sayıda yetkilinin yer aldığına dikkat çekti.

© AFP 2018/ George OURFALIAN YPG'den iddia: Afrin'e giren Suriye hükümeti gücü geri dönmedi, bugün yeni bir grup daha geldi

ABD'li yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya ve İran'la ilişkileri geliştirmekten vazgeçirmeye çalışacağını vurgulayan WSJ, Washington'un, Ankara'ya, İran ile müttefiklerinin Suriye'den çıkarılması konusunda yardım sunmayı planladığını belirtti.

'RUSYA, TÜRKİYE'Yİ MANİPÜLE EDİYOR' İDDİASI

Bu arada ABD'li bir kaynak, "Rusya, Türkiye'yi manipüle ediyor. Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşması, Türkiye'nin çıkarlarıyla çelişiyor" iddiasında bulundu.

© REUTERS/ Eric Vidal NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: S-400'ün NATO sistemleriyle uyumu güç

Washington'un Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri satarak NATO'yu dağıtma amacında ilerleme kaydetmesinden endişe duyduğunun altı çizildi.

TÜRKİYE İLE ABD, YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURMA KONUSUNDA ANLAŞTI

WSJ'ye konuşan bir Türk yetkili, gazetenin iddiası hakkında yorumda bulunmaktan kaçınırken, Türkiye ile ABD'nin ikili ilişkilerdeki ihtilafları ortadan kaldırmak için yeni çalışma grupları kurma konusunda mutabakat sağladığını hatırlattı.

WSJ'ye göre Trump yönetimi, Türkiye ile temel ihtilaf konusunun Suriye'deki Kürtlere Amerikan desteği olduğu görüşünde.

'İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KÜRT LİDERLER LİSTESİ'

Ankara'nın çekincelerini nasıl ortadan kaldıracağına henüz karar vermeyen ve aynı zamanda Kürtlere desteğini çekme niyetinde olmayan Trump yönetimi, Ankara'dan, Suriye'de işbirliği yapabilecekleri Kürt liderlerin listesini almayı umuyor.