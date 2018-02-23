ABD: Suriye’deki kanın durdurulmasında Sputnik ve RT’nin sorumlulukları var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Sputnik ve Russia Today’in (RT) Suriye’de yaşananlar konusunda sorumluluk taşıdığını, krizi sona erdirmek için daha fazla şey yapabileceğini iddia etti.

Gazetecilere konuşan Nauert, RT ve Sputnik’in Suriye’de 2011’den beri devam eden krizi durdurmak için daha fazla şey yapabileceğini ileri sürdü. Nauert, medya kuruluşlarının ABD’de 2016’da gerçekleşen seçimleri etkilediği iddialarını da tekrarladı.

Nauert gazetecilere “Rus hükümetiyle, Suriye rejiminin kendi halkına yaptıklarının önünü açmasını önlemeleri için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Fakat Rusya dinliyor mu? Bundan pek emin değilim. Ancak her birinizi (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’e bunu sormak için teşvik etmek isterim” dedi.

Nauert açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu soruları RT’ye ve Sputnik’e de sorun. Suriye’deki yıkım, ölüm ve cinayetleri durdurmak için ne yapıyorlar? Verecekleri cevabı merak ediyorum. Bu konuda eşsiz bir sorumluluk taşıyorlar. (Bunları durdurmak için) Daha fazlasını yapmalarını umarız.”

Nauert, suçlamaları yöneltirken Sputnik ve RT’nin neler yapabileceğinden bahsetmedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Ağustos 2014’ten beri Suriye ve Irak’ta cihatçılara karşı operasyonlarında en az 841 sivili öldürdüklerini kabul etmişti.