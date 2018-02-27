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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Ben silahsız dahi olsam okuldaki saldırgana müdahale ederdim

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da gerçekleştirilen okul saldırısında görevli polis memurunun saldırganla çatışmaya girmemesine tepki göstererek, "Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim" dedi.

    Trump, Beyaz Saray'da 39 eyalet valisiyle yaptığı toplantıda, Florida'daki saldırı hakkında konuştu.

    ​Trump, Florida'da da Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde 17 kişinin öldüğü silahlı saldırıda olay yerindeki görevli şerif yardımcısının çatışmaya girmemiş olmasına 'iğrenç' sözüyle tepki göstererek, "Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim" ifadesini kullandı.

    Marjory Stoneman Douglas Lisesi öğrencileri
    © REUTERS/ Thom Baur
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    "Böyle bir olayda bu odada bulunan çoğu kişinin de benzeri tepki göstereceğine inanıyorum" ifadesini kullanan Trump, "Elbette başa gelmeden de konuşulmaz" dedi.

    'KESİNLİKLE BERBAT BİR İŞ YAPTI'

    Donald Trump
    © REUTERS/ David Becker
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    Trump, saldırganla çatışmaya girmeyen polisin olaya karışma zamanı geldiğinde gerekli cesareti gösteremediğini belirterek, "Kesinlikle berbat bir iş yaptı, bu konu hakkında kimsenin şüphesi yok" dedi.

    ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland'deki lisede 19 yaşındaki Nikolas Cruz atıldığı liseye  yarı otomatik AR-15 tipi silahla düzenlediği saldırıda 17 kişiyi öldürmüş, saldrının ardından yakalanarak tutuklanmıştı.

    Sosyal medya kullanıcıları ise Trump'ın "Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim" açıklamasını alaya aldı.

    Bir Twitter kullanıcısı Trump'ın başkan adayı olduğu dönemde bir fotoğraf çekiminde ABD'nin simgesi olarak bilinen bir kel kartaldan korktuğu anların görüntüsünü paylaştı.

    ​Bir diğer kullanıcı da yine Trump'ın başkan adayı olduğu döneme ait bir görüntüyü paylaşarak "Eylemcilerin sahneye çıkmaya çalıştığı zaman Trump'ın onlarla çıplak elleriyle dövüştüğü anları hatırlıyor musunuz? mesajını paylaştı.

    ​'NRA HAKKINDA ENDİŞELENMEYİN, ONLAR BİZİM TARAFIMIZDA'

    ABD Florida öğrenciler silah karşıtı protesto
    © REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
    NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı
    Trump valilere seslendiği konuşmasında ülkede ateşli silahların satın alınması ya da bulundurulmasına sınırlama getirecek yasal düzenlemelere karşı olduğu için saldırının ardından ülke genelinde boykot edilmeye başlanan Ulusal Tüfek Derneği'ne (NRA) de değindi.

    Hafta sonu NRA'nın yöneticileri Wayne LaPierre ve Chris Cox ile görüştüğünü hatırlatan Trump NRA'nın silah yasasında bazı değişikliklere açık olduğunu savundu.

    ABD Başkanı "NRA hakkında endişelenmeyin, onlar bizim tarafımızda. Buradakilerin yarısı NRA'dan çok korkuyor. Korkacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    Ancak gerekirse NRA ile mücadele edebileceğini de söyleyen Trump, "Eğer sizin tarafınızda değillerse bazen onlarla mücadele de edebiliriz. Doğru olduğunu düşündükleri şeyi yapıyorlar" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, katliamın ardından, öğretmenlerin silahlandırılmasının okul saldırılarını önleyebileceğini savunarak tartışma yaratmıştı. 2016 başkanlık seçimi kampanyasında Trump'a milyonlarca dolarlık bağış yapan NRA da uzun süredir bu öneriyi gündeme getiriyordu.

    Trump'ın önerisinin ABD Kongresinde destek kazanmasının ise zor olduğu belirtiliyor.

    Bu arada First Lady Melania Trump da diğer bir salonda valilerin eşlerine seslendi. Eşi gibi Florida'daki lise saldırısından bahseden Melania Trump First lady olarak geçirdiğim 1 yılda aynı zamanda gördüm ki insan ruhunun güç ve direncine genelde trajedilerden sonra tanıklık ediyorsunuz diye konuştu. Bireysel silahlanma yasalarının değiştirilmesi için seslerini yükselten gençleri öven Melania Trump Onlar bizim geleceğimiz, söz hakkı tanınmayı hak ediyorlar dedi.
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Bu arada First Lady Melania Trump da diğer bir salonda valilerin eşlerine seslendi. Eşi gibi Florida'daki lise saldırısından bahseden Melania Trump "First lady olarak geçirdiğim 1 yılda aynı zamanda gördüm ki insan ruhunun güç ve direncine genelde trajedilerden sonra tanıklık ediyorsunuz" diye konuştu. Bireysel silahlanma yasalarının değiştirilmesi için seslerini yükselten gençleri öven Melania Trump "Onlar bizim geleceğimiz, söz hakkı tanınmayı hak ediyorlar" dedi.

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    Etiketler:
    Silahlı saldırı, Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Nikolas Cruz, Donald Trump, Florida, ABD
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