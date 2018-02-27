CENTCOM Komutanı Votel: Afrin harekatı IŞİD'le mücadelede dikkatleri dağıtıyor

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Afrin harekatının IŞİD'le mücadelede dikkat dağıttığını savundu. Votel, Rusya ve İran'ın ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı sarsmaya çalıştığını da öne sürdü.

CENTCOM komutanı Orgeneral Votel, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde "Terörizm ve İran: Ortadoğu'da Savunma Sınamaları" başlıklı oturumda konuştu.

Votel, "Afrin harekatı IŞİD'le mücadelede dikkatleri dağıtıyor. Türkiye'ye karşı şeffafız, her gün görüşüyoruz. Bugün bizzat ben mevkidaşımla görüşme yaptım" ifadesini kullandı.

ABD'li komutan, ülkesinin YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'ne desteğinin süreceğini belirterek, "Eğer ABD IŞİD'i sonlandırmak istiyorsa Demokratik Suriye Güçleri ile çalışmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİN FARKINDAYIZ'

Votel, "Türkiye'nin PKK özelinde kendi sınırları içindeki endişelerinin farkındayız. Bu endişeleri gidermek için Türkiye'ye karşı açık ve şeffaf olmaya devam ediyoruz, sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

RUSYA'YA 'TANSİYONU YÜKSELTME' SUÇLAMASI

Diğer yandan Votel, Suriye konusunda Rusya'ya suçlamalarda bulunarak, Moskova'nın "Suriye'deki tansiyonu önce yükseltip ardından ortaya çıkan gerilimi kendi yararına olacak şekilde çözmeye çalıştığını" savundu.

Rusya'yla birlikte İran'ın Suriye hükümetini desteklediğini söyleyen Votel, bu ülkelerin Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı bozmaya çalıştığını ileri sürdü. Komiteye sunduğu yazılı açıklamada Votel, "Rusya ve İran, Suriye'de zalim bir rejimi güçlendiriyor, Irak ve Afganistan'da ABD'nin askeri etkisini sınırlandırmaya ve Türkiye ile ABD arasında uzun yıllara dayanan stratejik ortaklığı sarsmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

ABD'li komutanın 'tansiyonu yükseltmekle' suçladığı Moskova ise, ABD'nin Suriye'deki meşru hükümet tarafından davet edilmemiş olmasına rağmen Suriye'de bulunma çabasını eleştiriyor ve ABD öncülüğündeki koalisyonun eylemlerinin ülkede siyasi çözüme yardımcı olmadığını vurguluyor.

İDLİB'E MÜDAHALE SİNYALİ

Votel, Suriye'de İdlib gibi bölgelerde "radikal grupların toplanması" konusunda kaygılarının bulunduğunu da belirtti.

ABD'li komutan, "Özellikle de İdlib gibi yerler, birçok kötü örgütün toplanma alanları haline geliyor ve en nihayetinde bunlarla ilgilenmek gerekecek. İlgilenilmezse daha büyük sorun olacakları konusunda kaygılıyım" yorumunu yaptı.