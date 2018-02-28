Trump'ın damadının 'çok gizli' bilgilere erişim yetkisi elinden alındı

Trump'ın Beyaz Saray'daki sağ kolu olmasının üzerinden 13 ay geçtikten sonra damadı Kushner'in 'çok gizli' bilgilere erişim ve 'çok gizli' güvenlik toplantılarına katılma yetkisi sonlandırıldı. Kushner'in yabancı ülkelerle ilişkilerinin Beyaz Saray'da endişe konusu olduğu da iddia edildi.

Beyaz Saray'da görev alan herkesin geçmişiyle ilgili güvenlik soruşturması yapan FBI'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le ilgili soruşturması aylar süren ertelemeler yüzünden hala tamamlanamadı. Trump'ın başdanışmanı ve Ortadoğu Temsilcisi Kushner'e Beyaz Saray'daki 'çok gizli' güvenlik toplantılarına katılabilmesi ve 'çok gizli' belgelere ulaşabilmesi için verilen geçici izin sonunda iptal oldu.

'ÇOK GİZLİ' OLMAYANLARA ERİŞEBİLECEK

Adlarının açıklanmaması kaydıyla Amerikan medyasına konuşan yetkililer, bir yılı aşkındır 'çok gizli/hassas sınıflandırılmış bilgiye' erişim izniyle çalışan Kushner'in gizlilik erişim seviyesinin düşürüldüğünü belirtti. Henüz 37 yaşındaki damat, bundan böyle daha düşük seviyede gizlilik içeren bilgiye erişim yetkisine sahip olacak.

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Kushner'in gizlilik erişim seviyesi, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin, geçici güvenlik izinleri 1 Haziran 2017 tarihinden önce dolan Beyaz Saray yetkililerinin, 23 Şubat'a dek daimi güvenlik izni edinmediler ise bu yetkilerinin kaldırılması talimatı üzerine düşürüldü.

BAŞKA DANIŞMANLAR DA ETKİLENECEK

Bu değişiklik, Kushner'in yanısıra Beyaz Saray'da çalışan ve geçici güvenlik iznine sahip onlarca kişiyi de etkileyecek. Bu iznin sona ermesiyle, Kushner ve güvenlik sorgulaması henüz tamamlanmamış olan diğer danışmanlar, üst düzey toplantılara katılamayacak.

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Rusya'nın ABD başkanlık seçimine Trump'ın kazanmasını sağlayacak şekilde müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmaya Trump'ın kızı Ivanka'yla evli Kushner de dahil edilmişti. Ancak 'Rusya ile gizli işbirliği' iddialarını reddeden Kushner, temmuz ayında Senato İstihbarat Komisyonu'ndaki kapalı oturumlarda soruşturma kapsamındaki sorularını yanıtlamıştı. Eylül ayında Kushner'e ülke yönetimiyle ilgili yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle de soruşturma açılmıştı.

AVUKATI: GÖREVİNİ ETKİLEMEZ

Avukatı Abbe Lowell, Kushner'in 'başkan tarafından görevlendirildiği çok önemli işini sürdürme kabiliyetinin son gelişmeden etkilemeyeceğini' söyledi. Ancak Kushner'in rolü değişmese de kısıtlamanın ardından Trump'ın başdanışmanlığı görevini nasıl sürdüreceği sorusu doğdu.

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump'ın damadı Kushner kişisel e-posta'sını resmi yazışmalarda kullandı

Üstüne üstlük Washington Post gazetesi, Kushner'in bazı ülkelerin hükümet yetkilileriyle temaslarının Beyaz Saray içinde endişe yarattığını yazdı.

İŞ İLİŞKİLERİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Konuyla ilgili istihbarat raporlarını bilen eski ve şimdiki yetkililere dayandırılan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, İsrail ve Meksika'daki yetkililerin, emlak sektörü zengini Kushner'in karmaşık uluslararası iş anlaşmaları, mali sıkıntıları ve dış politikadaki tecrübesizliğinden faydalanarak damadı manipüle etmenin yollarını tartıştıkları iddia edildi.

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Trump, damadını birçok konuyla görevlendirmişti. İsrail ve Filistinliler arasındaki uzlaşma görüşmeleri ile Çin ve Meksika ilişkileri, ticaret politikasının aralarında bulunduğu birçok konu Kushner'in sorumluluk alanı içinde bulunuyor. Kushner'in yabancı ülkelerle iş ilişkilerini, 'Rusya soruşturmasını' yürüten özel savcı Robert Mueller de mercek altına almıştı.

'MCMASTER KUSHNER UYARISI YAPTI'

Habere göre Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Kushner'in Ulusal Güvenlik Konseyi ile koordine etmeden ya da resmen bildirmeden yabancı yetkililerle temas kurduğunu öğrendi. McMaster, günlük istihbarat brifinglerinde yabancı yetkililerin Kushner ile görüşmeleri ve onu suistimale uygun bulduklarına dair konuşmaları hakkında bilgilendirme de yaptı.

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Beyaz Saray'da hükümet tecrübesi olmaması ve işleriyle ilgili borçlarının bulunmasının Kushner'i yabancı hükümetlerin etkisine açık hale getirdiğine dair endişeler bulunduğu öne sürüldü. Beyaz Saray'dan eski ve yeni yetkililer, bazı yabancı yetkililerin daha tecrübeli personelle değil de doğrudan Kusher ile görüşmek istemesinin ışığında damada tuzak kurulabileceği, damadın oyuna getirilebileceği endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

'YABANCI LİDERLERLE GÖRÜŞME PROTOKOLLERİ NEREDE?'

Bunun yasal sonuçları olabileceğine de dikkat çekidli. Mueller'in Kushner'in yabancı liderle görüşmelerine ilişkin protokolleri talep ettiği belirtildi.