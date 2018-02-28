ABD'den yeni DSG paylaşımı

IŞİD'le savaşan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon, Twitter hesabından DSG'lilerin görüntüleri eşliğinde şu duyuruyu yaptı:
Students from SDF attend basic counter improvised explosive device course. Trainees sweep through dirt, exposing fake IEDs, & learn to dismantle/reduce threats. @CJTFOIR training enhances partner capacity, focusing on improving security capabilities. pic.twitter.com/Jai9L3vB1l— OIR Spokesman (@OIRSpox) 28 Şubat 2018
''DSG'den öğrenciler gelişmiş tip el yapımı bombayla mücadele konusundaki temel kursa katılıyor. Toprağı süpürerek sahte el yapımı bombaları ortaya çıkarıyor, onları söküp etkisiz hale getirerek tehditleri nasıl azaltacaklarını öğreniyorlar. Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı (@CJTFOIR) tarafından verilen eğitim, güvenlik kabiliyetlerini geliştirmeye odaklanarak partnerlerimizin kapasitesini artırıyor.''
© AP Photo/ Lefteris Pitarakis
Daha önce DSG'nin kurdurduğu Menbiç Askeri Konseyi de 'uluslararası koalisyonun desteğiyle askeri eğitimden geçen' üyelerinin görüntülerini paylaşmıştı.
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