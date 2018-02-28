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    ABD silah

    İlkokul yakınında ‘silah kutsama ayini’

    © REUTERS/ Mike Blake
    ABD
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    ABD’de, yakınında bir ilkokul da bulunan kilise, cemaatten ‘kutsama ayini’ için silahlarını getirmelerini istedi. Polis etkinliğin yasal olduğunu söylemekle yetinirken ilkokuldaki dersler ise iptal edildi.

    Scot Peterson
    © AP Photo/ Broward County Public Schools
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    ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir kilise, 'kutsanmak' üzere AR-15 tipi silahların yarın yapılması planlanan ayine getirilmesi çağrısında bulundu. ‘Dünya Barış ve Birleştirme İbadethanesi' ilkokulun yakınlarında yer alıyor.

    Kilise yetkilileri, ayine yaklaşık 600 kişinin katılmasını beklediklerini açıkladı. AR-15 aynı zamanda, Florida'da 17 kişinin öldürüldüğü lise katliamında kullanılan silah modeli.

    Seremoninin katliamdan aylar önce planlandığını iddia eden ‘Dünya Barış ve Birleştirme İbadethanesi' bu silahın, İncil'de geçen ‘demir asayı' sembolize ettiğine inanıyor.

    YA SİLAH YA DA SİLAH MAĞAZASINDAN 700 DOLARLIK KART

    Kilisenin internet sayfasında, yasal kısıtlamalar nedeniyle silahı satın alamayacak ya da taşıyamayacak durumda olan cemaat mensuplarından, 'demir asayı gelecekte edinme niyetinin kanıtı olarak bir silah mağazasından 700 dolar değerinde hediye kartı satın almaları' isteniyor.

    İbadethanenin direktörlerinden Tim Elder, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, silahların kiliseye girişten önce boşaltılacağını ve bir dizi güvenlik önlemi alınacağını savundu.

    Florida'daki lise katliamının kutsama ayininin yapılması inancını güçlendirdiğini söyleyen Elder şöyle devam etti: "İyi insanların ayağa kalkmalarına ve bu tür şeytanları durdurmak için kullanılabilecek araçları kendileri için talep etmelerine her zamankinden daha çok ihtiyaç var."

    ABD Florida öğrenciler silah karşıtı protesto
    © REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
    NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı
    POLİS ‘YASAL' DEYİNCE İLKOKULDAKİ DERSLER İPTAL EDİLDİ

    Etkinlik civardaki ilkokulda tedirginlik yaratsa da, eyalet polisi Mark Keyes, herhangi bir yasayı ihlal etmediği için ayin sırasında kiliseye polis gönderilmeyeceğini açıkladı.

    Bölgedeki okul idaresi çareyi endişeli velilere birer mektup göndererek derslerin yapılmayacağını duyurmakta buldu. İdare "doğrudan bir tehdit yok" dese de, park sorunu, trafik ve "etkinliğin doğası" nedeniyle bu kararın alındığını bildirdi.

    Son yıllarda ABD'de yapılan katliamların birçoğunda AR-15 tüfeği kullanıldı. Yarı otomatik bu silahın ABD'deki satış oranı oldukça yüksek.

    Etiketler:
    silah, ABD
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