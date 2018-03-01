Trump'ın 'en sadık danışmanı' Hicks istifa ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında basın sözcüsü olan ve görevine Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak devam eden Hope Hicks'in istifa edeceğini duyurdu.

Hicks'in ne zaman yönetimden ayrılacağının henüz belirsiz olduğunu söyleyen Sanders, Trump'ın en sadık danışmanı olarak görülen Hicks'in istifasının Salı günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadeyle ilgili olmadığını da dile getirdi.

JUST IN: Hope Hicks to leave White House https://t.co/FIu8O5pfjq pic.twitter.com/8sG1DBPizx — The Hill (@thehill) 28 February 2018

​Komiteye verdiği ifadede, Hicks'in ABD Başkanı Trump'a arada 'küçük yalanlar söylediğini itiraf ettiği' ileri sürülmüştü. Ama Hicks, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiasının incelendiği soruşturmaya ilişkin yalan söylediği iddialarını reddetmişti.

29 yaşındaki eski manken Hicks, Trump'ın en süre görev yapan danışmanıydı.

The administration is losing Hope. https://t.co/Q3qWiBLV9n — Tom Steyer (@TomSteyer) 28 February 2018

​'BAŞARMAK İSTEDİĞİM HER ŞEYİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Hicks, geçen Ağustos ayında Anthony Scaramucci'nin istifasından sonra Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğü görevine getirilmişti.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump'ın bir danışmanı daha kadına şiddet sebebiyle istifa etti

Hicks'in çalışma arkadaşlarına 'Beyaz Saray'da başarmak istediğim her şeyi gerçekleştirdim' dediği belirtildi.

TRUMP: HOPE'U ÖZLEYECEĞİM

Trump, Hicks'in istifasına ilişkin yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda şahane işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Ama farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" dedi.