ABD askeri uçağının mürettebatı 7 kilometre yükseklikte dondu

Defense News sitesinin haberine göre, Washington’dan Kaliforniya’daki bir üsse uçuş gerçekleştiren ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait EA-18G Growler uçağının mürretebatı, 7.6 kilometre yükseklikteyken iklimlendirme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle şiddetli bir şekilde dondu.