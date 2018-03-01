ABD askeri uçağının mürettebatı 7 kilometre yükseklikte dondu

ABD'nin Seattle kentinden 90 kilometre mesafede yaşanan olayda uçaktaki hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düştüğü, uçak içi ve kokpitinin sisle, uçağın panelinin ise buzla kaplandığı vurgulandı.
© AFP 2018/ Anthony WALLACE
Bunun sonucunda uçağın pilotu ve mühendisinin sis bulutları içinden göz gözü görmediğini ve uçuşun göstergelerini takip edemediği kaydedilirken mürettebatın uçağı geri döndürmeye karar vererek Washington'daki üsse döndüğü belirtildi.
Dönmelerinin ardından hastaneye kaldırılıp muayene edilen pilot ve mühendisin cilt dokularında şiddetli donma belirtilerine rastlandığı ifade edildi.
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