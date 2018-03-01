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    Walmart

    Walmart şirketi artık ABD'de 21 yaşından küçüklere silah satmayacak

    © REUTERS/ Nacho Doce
    ABD
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    ABD'de 14 Şubat'ta Florida'daki bir lisede 17 kişinin öldürülmesinin ardınan silah satışları konusunda ülkede yaşanan tartışmalar sürerken, dünyanın en büyük perakende zinciri ABD'li Walmart şirketi, ülkedeki mağazalarında silah satın alma yaş sınırını 18'den 21'e çektiğini duyurdu.

    ABD silah
    © REUTERS/ Mike Blake
    İlkokul yakınında ‘silah kutsama ayini’
    Walmart'tan yapılan açıklamada, "Son zamanlardaki olaylar nedeniyle silah satışı politikamızı değerlendirdik. Bu nedenle, ateşli silahlar ve mühimmat satın alımı için yaş sınırlamasını 21'e çekiyoruz. Bunu en kısa sürede uygulamaya geçireceğiz" ifadelerine yer verildi.

    Florida eyaletinin Broward bölgesindeki Parkland kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz tarafından 14 Şubat'ta Marjory Stoneman Douglas Lisesine düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

    Cruz'un saldırıda AR-15 tarzı yarı otomatik taarruz tüfeği kullandığı ve silahı yasal olarak temin ettiği bildirilmişti. 

    Açıklamada ayrıca, taarruz tüfeğine benzeyen ancak öldürücü nitelikte olmayan havalı ve oyuncak silahların Walmart'ın internet sitesinden kaldırılacağı belirtildi.

    Walmart'ın modern av tüfeği satışlarını 2015'te durdurduğu ve ABD'nin Alaska eyaleti dışında tabanca satışı yapmadığı bilgilerine yer verilen açıklamada, şirketin sporculara ve avcılara 'daha sorumlu biçimde" hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

    PERAKENDE ZİNCİRİ DICK'S SPORTING GOODS DA BENZER BİR ADIM ATTI

    ABD Florida öğrenciler silah karşıtı protesto
    © REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
    NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı
    ABD'nin en büyük spor ürünleri perakende zinciri Dick's Sporting Goods'tan yapılan açıklamada da şirketin ülkedeki mağazalarında silah satın alma yaş sınırını 21'e çektiği bildirildi.

    Firmanın artık taarruz tüfeği, modern av tüfeği ve yüksek kapasiteli şarjör satışları yapmayacağının belirtildiği açıklamada, ABD'li yetkililere ülkede silah reformu yapılması çağrısında da bulunuldu.

    Amerikalı yetkililerin ülkede silah satın alma yaş sınırını 21'e çekmeleri ve taarruz silahlarının satışını yasaklamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, ABD'de silah satın almak isteyen tüketicilerin geçmişlerinin daha iyi araştırılması gerektiği belirtildi.

    ABD genelinde yaklaşık 56.000 lisanslı silah satış mağazası bulunuyor.

    ABD NÜFUSUNUN YÜZDE 66'SI SİLAHLAR KONUSUNDA DAHA SIKI ÖNLEMLER İSTİYOR

    ABD Washington öğrenciler NRA silah lobisi protesto
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD'de tüketici boykotu silah lobisini vurdu
    Washington Post gazetesi de Quinnipiac Üniversitesi'nin 20 Şubat'ta yaptığı bir ankete göre, ülkede silahlar konusunda daha sıkı önlemler alınmasını isteyen ABD'lilerin sayısının anketin başlatıldığı 2012'den beri en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

    Anketin sonuçlarına göre ABD'lilerin yüzde 66'sı daha sert silah önlemlerini destekliyor ayrıca yüzde 67'si taarruz tüfeklerinin satışının yasaklanmasına destek veriyor.

    Ancak ABD Kongresi Cumhuriyetçiler'in direnişi nedeniyle daha sert silah düzenlemeleri konusunda çıkmaza girmiş durumda. Ülkedeki etkili lobisi Ulusal Tüfek Derneği (NRA) da silahlar konusunda sert düzenlemelere karşı.

    Florida'daki saldırının ardından aralarında United Havayolları, Delta Havayolları ve MetLife'ın da olduğu 10'dan fazla şirket NRA'ya tepki olarak kurumun üyelerine önceden yapılan indirim ve diğer avantajları sonlandırdıklarını duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Sınırlama, Silah satışı, Silah, Dick's Sporting Goods, Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Walmart, Nikolas Cruz, ABD
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